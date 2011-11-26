به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب انصاری، ظهر شنبه در جمع مسئولان رسانه‌های استان قم که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: این انتخابات پیچیده خواهد بود زیرا معاندان نظام و استکبار بنا دارند از همه تجاربشان برای مداخله در کشور استفاده کنند و این پروژه از ماه‌ها قبل کلید خورده است.



وی ادامه داد: دشمنان به انتخابات امید بسته اند و گروههای خارج نشین نیز با استکبار وفاق و همراهی دارند.



معاون استاندار اضافه کرد: دشمنان به عنوان اولین نکته بحث تقلب در انتخابات را مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد جدولی برنامه ریزی شده را طراحی کرده‌اند.



وی افزود: تجربه انتخابات‌های گذشته بعد از انقلاب مردم را وارد مرحله جدیدی کرده است و مردم به مقام استادی در برگزاری انتخابات رسیده‌اند و این انتخابات هم مانند گذشته به سامان خواهد رسید.



معاون استاندار قم اضافه کرد: مردم دارای هوشیاری و قدرت تجزیه و تحلیل هستند و آگاهی بخشی و بصیرت بخشی رهبری نیز چراغ راه جامعه است.



وی با تاکید بر لزوم بی طرفی مدیران استانی در برگزاری انتخابات اظهار داشت: انذارها از بی طرفی مدیران استانی در امر انتخابات از مدتها قبل شروع شده و استاندار نیز در جلسه‌ای هشدارهای لازم را داده‌اند.



عرب انصاری بیان داشت: هیچ شائبه‌ای نباید برای فعالیت انتخاباتی مدیران استانی وجود داشته باشد و هیچ شبهه و سئوال مردم بی‌پاسخ نماند.



وی با بیان اینکه ما بنا داریم مسایل تنها در چارچوب قانون پیش برود تاکید کرد: پرونده انتخابات باید بدون هرگونه تخلفی بسته شود.



معاون استاندار قم در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم تدوین سند راهبردی و جامع شهر قم با عنوان شهری امن و پاک تاکید کرد.

