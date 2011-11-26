به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب انصاری، ظهر شنبه در جمع مسئولان رسانههای استان قم که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: این انتخابات پیچیده خواهد بود زیرا معاندان نظام و استکبار بنا دارند از همه تجاربشان برای مداخله در کشور استفاده کنند و این پروژه از ماهها قبل کلید خورده است.
وی ادامه داد: دشمنان به انتخابات امید بسته اند و گروههای خارج نشین نیز با استکبار وفاق و همراهی دارند.
معاون استاندار اضافه کرد: دشمنان به عنوان اولین نکته بحث تقلب در انتخابات را مطرح کردهاند که نشان میدهد جدولی برنامه ریزی شده را طراحی کردهاند.
وی افزود: تجربه انتخاباتهای گذشته بعد از انقلاب مردم را وارد مرحله جدیدی کرده است و مردم به مقام استادی در برگزاری انتخابات رسیدهاند و این انتخابات هم مانند گذشته به سامان خواهد رسید.
معاون استاندار قم اضافه کرد: مردم دارای هوشیاری و قدرت تجزیه و تحلیل هستند و آگاهی بخشی و بصیرت بخشی رهبری نیز چراغ راه جامعه است.
وی با تاکید بر لزوم بی طرفی مدیران استانی در برگزاری انتخابات اظهار داشت: انذارها از بی طرفی مدیران استانی در امر انتخابات از مدتها قبل شروع شده و استاندار نیز در جلسهای هشدارهای لازم را دادهاند.
عرب انصاری بیان داشت: هیچ شائبهای نباید برای فعالیت انتخاباتی مدیران استانی وجود داشته باشد و هیچ شبهه و سئوال مردم بیپاسخ نماند.
وی با بیان اینکه ما بنا داریم مسایل تنها در چارچوب قانون پیش برود تاکید کرد: پرونده انتخابات باید بدون هرگونه تخلفی بسته شود.
معاون استاندار قم در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم تدوین سند راهبردی و جامع شهر قم با عنوان شهری امن و پاک تاکید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم تاکید کرد: فعالیت انتخاباتی مدیران قم نباید هیچگونه شبهه و شائبهای ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب انصاری، ظهر شنبه در جمع مسئولان رسانههای استان قم که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: این انتخابات پیچیده خواهد بود زیرا معاندان نظام و استکبار بنا دارند از همه تجاربشان برای مداخله در کشور استفاده کنند و این پروژه از ماهها قبل کلید خورده است.
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