امکان بخشش زمینهای معارض دانشگاهها وجود ندارد/ اقدام برای دریافت سند

مهدی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زمینهای معارض در برخی دانشگاههای کشور تاکید کرد: دانشگاهها نمی توانند این زمینها را ببخشند زیرا زمینهای دولت است، باید در اختیار دانشگاهها باشد و حق و حقوق دولت را حفظ کنند.

وی با اشاره به عمر برخی زمینهای معارض، اضافه کرد: برخی از این زمینها که شاکی پیدا می کنند مربوط به دوران انقلاب و حتی قبل از آن هستند با این حال بعد از گذشت سه دهه شاکیانی هستند که با سندی دیگر ادعای مالکیت این زمینها را دارند.

به گفته رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه، بسیاری از زمینهایی که قبل و بعد از انقلاب به دانشگاهها واگذار شده ممکن است در تکمیل سند مشکل داشته باشند یا اصلاً سند این زمینها موجود نباشد.

خدایی تاکید کرد: روسای دانشگاههای کشور تلاش کنند تا سند زمینهای دانشگاه متبوعشان را دریافت کنند، مواقعی پیش می آید که حتی اگر سند هم در دست باشد، ممکن است کسانی پیدا شوند که با سند مشابه دیگری خود را مالک آن زمینها بدانند.

وی گفت: نوع و مکان زمین می تواند شاکیان متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال اگر این زمینها در نقاط پرت مثل بیابانها باشد احتمال زمینهای زراعی می رود؛ اگر در محوطه اصلی شهر قرار دارد این احتمال را ضعیف تر می کند و ممکن است زمین متعلق به مردم، شهرداری یا سایر موارد دیگر باشد.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه درباره مکان زمینهای دانشگاه در نقاط بیابانی، اظهار داشت: اگر زمینی که دارای معارض است، مساحت بیشتری داشته باشد احتمال داشتن معارض هم برای این زمین بیشتر است. حال ممکن است در زمانی خاص زمینی که در بیابان است به دانشگاه تعلق گرفته و هنوز بدون سند باشد.

خدایی با اشاره به برخی حمایتهای وزارت علوم در این گونه موارد، یادآوری کرد: اگر مواردی باشد که به وزارت علوم منعکس کنیم قطعاً این وزارتخانه پیگیری می کند.

وی درباره زمینهای معارض دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: دانشگاه رازی کرمانشاه دارای دو سایت اصلی است که گاهی اوقات برخی ادعای مالکیت زمینهای دانشگاه را دارند اما تاکنون توانسته ایم این مشکلات و معارضها را حل کنیم.