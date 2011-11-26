مرکز درمانی کهریزک به داروخانه و متخصص زنان مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال پیگیریهای سرپرست مرکز بهداشتی درمانی کهریزک و همکاری مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، داروخانه این مرکز فعال شد.

این داروخانه که با همکاری بخش خصوصی دراین مرکز فعال شده، به صورت واحدی از داروخانه دکتر قلعه نویی است و با کلیه بیمه ها نیز قرارداد دارد.

حضور یک متخصص زنان در روزهای سه شنبه هر هفته نیز از تدابیر جدید شبکه بهداشت شهرستان ری است که باعث آسودگی مبتلایان به بیماریهای زنان و مادران باردار نیازمند به مراقبت ویژه می شود.

به این ترتیب، مراکز بهداشتی و درمانی همجوار در این منطقه نیز بیماریهای زنانه را در این روز، به مرکز بهداشتی و درمانی کهریزک ارجاع می دهند.