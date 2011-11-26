  1. استانها
  2. تهران
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

مرکز درمانی کهریزک به داروخانه و متخصص زنان مجهز شد

مرکز درمانی کهریزک به داروخانه و متخصص زنان مجهز شد

شهرری - خبرگزاری مهر: به منظور رفاه حال مردم بخش کهریزک، مرکز بهداشتی و درمانی این منطقه با همکاری بخش خصوصی، دارای داروخانه و متخصص زنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال پیگیریهای سرپرست مرکز بهداشتی درمانی کهریزک و همکاری مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، داروخانه این مرکز فعال شد.

این داروخانه که با همکاری بخش خصوصی دراین مرکز فعال شده، به صورت واحدی از داروخانه دکتر قلعه نویی است و با کلیه بیمه ها نیز قرارداد دارد.

حضور یک متخصص زنان در روزهای سه شنبه هر هفته نیز از تدابیر جدید شبکه بهداشت شهرستان ری است که باعث آسودگی مبتلایان به بیماریهای زنان و مادران باردار نیازمند به مراقبت ویژه می شود.

به این ترتیب، مراکز بهداشتی و درمانی همجوار در این منطقه نیز بیماریهای زنانه را در این روز، به مرکز بهداشتی و درمانی کهریزک ارجاع می دهند.

کد مطلب 1470047

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها