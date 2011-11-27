به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: ضمن عرض خسته نباشید بابت برگزاری بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان به اطلاع می رساند به رغم اعلام آمادگی کامل انجمن منتقدان ونویسندگان سینمایی ایران و مشارکت فعال، اقدامات به موقع و طی مراحل لازم برای معرفی داوران در امر قضاوت فیلم‌های جشنواره؛ متاسفانه داوران این انجمن به اصفهان دعوت نشدند.

از این رو بدین وسیله مراتب اعتراض انجمن منتقدان را از این بابت اعلام داشته و از این که بر خلاف رویه هر سال شأن داوران انجمن منتقدان از سوی برگزار کنندگان جشنواره رعایت نشده است، شدیدا اظهار گلایه مندی می‌کنیم. امید است که با تذکر جنابعالی به مسوولان ذیربط از تکرار بعدی چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.



- استودیو انیمیشن موسسه فرهنگی وهنری شهید آوینی آماده ارائه خدمات موشن کپچر و رندرفارم به تمامی تیم های تولید انیمیشن و بازی های رایانه ای و علی الخصوص نیروهای جوان ، خود جوش و بسیجی که آثار تولیدشان در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی مطابق با سیاستها و اهداف موسسه شهید آوینی باشد به صورت رایگان می باشد.

افراد نبایستی مجری و طرف قرارداد با دستگاهها و سازمان های دیگر باشند. در غیر اینصورت اینگونه افراد باید از موسسه مربوطه معرفی نامه ارائه دهند. و میزان بهره مندی از تخفیف متناسب با محتوای آثار با اهداف و سیاست های موسسه خواهد بود.

- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین شورای سیاست‌گذاری دهمین جشنواره بین‌الملی امام رضا(ع) از مروجان فرهنگ رضوی قدردانی کرد. اولین شورای سیاست‌گذاری این جشنواره بعد از ظهر 5 آذرماه با حضور سیدمحمد حسینی برگزار شد.

حسینی در این مراسم گفت: سیاست‌های کلی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در 14 مورد مشخص شده است که آماده‌سازی دانشنامه امام رضا(ع)، توجه بیشتر به برنامه‌های استان‌ها در دهه کرامت و تصویب اعضاء جدید شورای سیاست‌گذاری از جمله آنهاست.



وی ادامه داد: همچنین در برنامه‌های موضوعی جشنواره در هر استان یک محور تعیین شده است، مثلا در بوشهر بحث مشاعره رضوی خواهد بود و در کردستان نیز برای اولین بار جشنواره شعر رضوی به زبان کردی برگزار خواهد شد. در شهر زنجان نیز همایش منزلت خانواده برگزار می‌شود. در بخش بین الملل نیز امسال هم توسعه کمی خواهیم داشت و هم توسعه کیفی و در ۳۵ کشور و ۶۰ نقطه دنیا برنامه‌هایی برگزار می‌شود. به شلمچه نیز امسا توجه و نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت.

حسینی افزود: همچنین برنامه‌های موضوعی جشنواره نیز مطرح و امیدواریم سال اینده جشنواره با شکوه‌تر برگزار شود و آثار گسترش یابد. همچنین سرود مختص جشنواره هم ساخته خواهد شد و بنا بر این است که اعضاء شورای سیاست‌گذاری گزارشی هم به مقام معظم رهبری ارائه دهند. امیدوارم با ارائه اثر در رشته‌های مختلف هنری، شاهد گستردگی و باشکوه برگزار شدن جشنواره دهم امام رضا (ع) باشیم و همه نهادهایی هم که مشارکت دارند کمک خواهند کرد برنامه‌ها به شکل بهتری انجام شود.

در پایان این مراسم از مژگان سخایی استاد حوزه و دانشگاه، مرتضی سرهنگی مدیر حوزه ادبیات دفاع مقدس، جواد گنجوی شاعر، سیدصادق رضایی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حمید سلیمانی دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، احمد شرفخانی معاون اوقاف، سیدعلی حسینی رئیس پژوهشکده مطالعات دینی، داریوش رضوانی معاون فرهنگی در امور استان‌ها، علی سروری‌نژاد معاون اجرایی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات و اصغر امیرنیا مشاور معاونت هنری به عنوان مروجان فرهنگ رضوی قدردانی شد.