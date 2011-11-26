100 نفر در حوادث رانندگی ایلام جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس آمار متوفیات حوادث رانندگی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد کشته های تصادفات 98 نفر بود، 5.1 درصد بیشتر شده است.



از کل حوادث رانندگی منجر به فوت استان در این مدت، 83 مورد در جاده های برون شهری، 10 مورد درون شهری، 9 مورد جاده های روستایی و یک مورد در مسیرهای نامعلوم ثبت شده است.



همچنین در حوادث رانندگی هفت ماهه این استان یک هزار و 442 مصدوم به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.7 درصد کاهش یافت.



بر اساس این گزارش در مهر امسال 14 نفر در حوادث رانندگی استان جان باختند که نسبت به مهر سال قبل که تعداد فوت شده های حوادث رانندگی 16 نفر بود، 12.5 درصد کاهش دارد.

تعداد مصدومان ارجاعی حوادث رانندگی این استان نیز 233 نفر ثبت شده‌است.