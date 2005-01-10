مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

تاريخ انتشار اسامي تكميل ظرفيت كارداني دانشگاه آزاد اسلامي

خاتمي لايحه بودجه سال 1384 را به مجلس تقديم كرد

ميزان افزايش حقوق مستمري بگيران اعلام شد

ايران:

مخالفت مجلس با وزير پيشنهادي خاتمي

تازه ترين تحولات انتخاباتي در جناح اصولگرايان

خاتمي: حركت اصلاحات در دولت آينده ادامه مي يابد

ابتكار:

در يك روز پرمشغله براي رييس جمهور و نمايندگان ؛ بودجه تحويل شد، بناب برگشت خورد

سخنگوي وزارت خارجه: آژانس از فضاي سبز پارچين نمونه برداري مي كند

از سوي سازمان حج و زيارت ؛ نحوه تشرف متقاضيان عمره سال 84 اعلام شد

اقتصاد پويا :

شريعتمداري وزير بازرگاني: نمايندگان دستي به سر و روي تثبيت قيمت ها بكشند آثار مثبتش پيدا مي شود

نماينده تربت حيدريه: مجلس بودجه 84 را تصويب مي كند

خاتمي بودجه سال 84 را براي قضاوت به مجلسيان سپرد ؛ سهم شركت هاي دولتي از بودجه 150 هزار ميليارد توماني 100 هزار ميليارد تومان است

توسعه:

ممنوعيت استخدام فاميلي در دستگاههاي دولتي

تجمع اعتراض آميز پرستاران مقابل مجلس

رمضان زاده خبر داد: تصميم سياسي شبانه

بارش برف، هوا را 12 درجه سردتر مي كند

جام جم:

با تغيير كاربري ساختمان پيشين كتابخانه ملي ؛ ايران صاحب موزه كتاب مي شود

وزير ارتباطات در گفتگو با "جام جم": تا پايان امسال صورت مي گيرد؛ كاهش 50 درصدي تعرفه اينترنت

از سوي سازمان حج و زيارت صورت گرفت: اعلام چگونگي تشرف به عمره 84 در بهمن ماه

جمهوري اسلامي:

خاتمي: عبور از جمهوري اسلامي بزرگترين توطئه مايوس شدگان داخلي است

يك محقق ايران: زلزله جنوب شرقي آسيا حاصل انفجارات اتمي بود

رييس جمهور ديروز با حضور در مجلس شوراي اسلامي و ارايه لايحه بودجه سال 84 ويژگي هاي آن را تشريح كرد

جوان :

آخرين بودجه دولت خاتمي تقديم مجلس شد

مجلس راي اعتماد نداد: "راه" خرم به بناب نرسيد

شال و كلاه كنيد، هوا از فردا تا 12 درجه سردتر مي شود

جهان اقتصاد:

رييس جمهوري بر اساس طرح تثبيت قيمتها به مجلس تقديم كرد: بودجه 1546000000000000 ريالي كشور

وزير پيشنهادي رييس جمهوري راي نياورد

تسهيلات براي هتل داران ايران : 50 درصد معافيت مالياتي



جهان صنعت :

دامداران با دام هايشان 30 دي مقابل مجلس جمع مي شوند: اولتيماتوم 10 روزه دامداران

رييس جمهوري آخرين بودجه خود را ارايه كرد:68 درصد بودجه رادولتي ها مي بلعند

وقوع تسونامي در شرق ايران هم ممكن است

حمايت :

رييس قوه قضاييه خطاب به مسوولان قضايي: با كمك حوزه و دانشگاه حقوق شهروندي را بررسي كنيد

رييس جمهوري : عبور از نظام جمهوري اسلامي بزرگترين اشتباه و توطئه است

حميدرضا آصفي: آژانس تنها از فضاي باز تاسيسات پارچين نمونه برداري مي كند

خراسان :

مجلس به وزير پيشنهادي راه راي اعتماد نداد

رها كنندگان 6 سالمند در خيابانهاي نيشابور به حبس محكوم شدند

تقديم مجلس شد: آخرين بودجه دولت خاتمي براي اولين سال برنامه چهارم

رسالت:

رييس جمهور هنگام تقديم لايحه بودجه 84 به مجلس : اقدامات اقتصادي دولت درخشان بوده است

بنايي نماينده قم در مجلس شوري اسلامي : اصولگرايي يعني عدالت خواهي

بنا بر يك گزارش تحقيقي؛ 87 درصد زنان جامعه حجاب را ضروري مي دانند

سياست روز:

ديروز تقديم مجلس شوراي اسلامي شد؛ لايحه بودجه 150 هزار ميليارد توماني دولت

مجلس به صادق بناب راي اعتماد نداد ؛ حداد عادل : وزير كارآمدتري معرفي كنيد

سردبير سابق روزنامه مردم سالاري : آقاي خاتمي! اينجانب يكي از متهمان پرونده سايت هاي اينترنتي هستم

شرق:

وزير پيشنهادي راه راي نياورد؛ پيام مجلس به رييس جمهور آينده

آژانس انرژي اتمي از فضاي سبز پارچين نمونه برداري مي كند

رييس جمهور: تلاش هايم براي وبلاگ نويسان به نتيجه خوبي نرسيد

صداي عدالت:

مجلس به بناب راي اعتماد نداد

خاتمي بودجه 84 را به مجلس برد

مجيد انصاري : راي عدم اعتماد سياسي بود

صبح اقتصاد:

مجلس اصول گرايان به وزير راه راي نداد : خاتمي ؛ مات

سرانه يارانه ايراني ها؛ 1800 برابر طي30 سال

تردد يك ميليون و 900 هزار خودرو فرسوده در كشور

عصر اقتصاد:

شيركوند باتاكيد بر ضرورت نقدي كردن يارانه ها پيشنهاد كرد؛ رفراندوم براي پرداخت يارانه ها

مهلت 10 روزه دامداران به مسوولين

عسگري آزاد اعلام كرد: استخدام فاميلي ممنوع

فرهنگ آشتي:

سيد محمد خاتمي: اگر پيشگو بودم نمي آمدم

وزير مسكن: 30 ميليارد تومان زمين فروختيم

با تخصيص يك ميليارد ريال صورت خواهد گرفت؛ خانه شريعتي موزه مي شود

كارو كارگر:

لايحه بودجه سال 84 با 30 درصد رشد از سوي رييس جمهوري تقديم مجلس شد

وزير پيشنهادي رييس جمهوري در راه مجلس ماند

در ديدار دبير كل و مسوولان 9 حزب و تشكل سياسي بانوان ؛ هاشمي رفسنجاني: تا جايي كه ممكن باشد نمي آيم

مردم سالاري:

آبادگران به وزير راه راي اعتماد نداد : تصميم سياسي مجلس

احمد معتمدي : هزينه هاي اتصال به اينترنت كاهش مي يابد

خاتمي: در انتخابات رياست جمهوري اتفاقي مانند مجلس هفتم رخ نمي دهد

همبستگي:

وزير پيشنهادي وزارت راه و ترابري راي اعتماد نكرد: خط و نشان مجلس براي رييس جمهور آينده

به دليل عدم تحقق مطالبات صنفي ؛ پرستاران مقابل مجلس تجمع كردند

دماي تهران شش درجه كاهش مي يابد



هموطن سلام:

دفاع رييس جمهور در مجلس از بودجه سال 84 ؛ آخرين بودجه خاتمي در مجلس

3 دانشگاه ايراني در شمار مراكز علمي برتر جهان ثبت شدند

پرداخت مابه التفاوت 30 درصدي تورم 22 ساله به مستمري بگيران

هدف و اقتصاد:

رييس جمهور: نگرانم اهداف برنامه چهارم محقق نشود

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم افتتاح انتقال داده ها ؛ ديگر نگران قطع اينترنت نخواهيم بود

با حضور 100 شركت خارجي دومين همايش بين المللي هوايي ايران در كيش برگزار مي شود