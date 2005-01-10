مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:
تاريخ انتشار اسامي تكميل ظرفيت كارداني دانشگاه آزاد اسلامي
خاتمي لايحه بودجه سال 1384 را به مجلس تقديم كرد
ميزان افزايش حقوق مستمري بگيران اعلام شد
ايران:
مخالفت مجلس با وزير پيشنهادي خاتمي
تازه ترين تحولات انتخاباتي در جناح اصولگرايان
خاتمي: حركت اصلاحات در دولت آينده ادامه مي يابد
ابتكار:
در يك روز پرمشغله براي رييس جمهور و نمايندگان ؛ بودجه تحويل شد، بناب برگشت خورد
سخنگوي وزارت خارجه: آژانس از فضاي سبز پارچين نمونه برداري مي كند
از سوي سازمان حج و زيارت ؛ نحوه تشرف متقاضيان عمره سال 84 اعلام شد
اقتصاد پويا :
شريعتمداري وزير بازرگاني: نمايندگان دستي به سر و روي تثبيت قيمت ها بكشند آثار مثبتش پيدا مي شود
نماينده تربت حيدريه: مجلس بودجه 84 را تصويب مي كند
خاتمي بودجه سال 84 را براي قضاوت به مجلسيان سپرد ؛ سهم شركت هاي دولتي از بودجه 150 هزار ميليارد توماني 100 هزار ميليارد تومان است
توسعه:
ممنوعيت استخدام فاميلي در دستگاههاي دولتي
تجمع اعتراض آميز پرستاران مقابل مجلس
رمضان زاده خبر داد: تصميم سياسي شبانه
بارش برف، هوا را 12 درجه سردتر مي كند
جام جم:
با تغيير كاربري ساختمان پيشين كتابخانه ملي ؛ ايران صاحب موزه كتاب مي شود
وزير ارتباطات در گفتگو با "جام جم": تا پايان امسال صورت مي گيرد؛ كاهش 50 درصدي تعرفه اينترنت
از سوي سازمان حج و زيارت صورت گرفت: اعلام چگونگي تشرف به عمره 84 در بهمن ماه
جمهوري اسلامي:
خاتمي: عبور از جمهوري اسلامي بزرگترين توطئه مايوس شدگان داخلي است
يك محقق ايران: زلزله جنوب شرقي آسيا حاصل انفجارات اتمي بود
رييس جمهور ديروز با حضور در مجلس شوراي اسلامي و ارايه لايحه بودجه سال 84 ويژگي هاي آن را تشريح كرد
جوان :
آخرين بودجه دولت خاتمي تقديم مجلس شد
مجلس راي اعتماد نداد: "راه" خرم به بناب نرسيد
شال و كلاه كنيد، هوا از فردا تا 12 درجه سردتر مي شود
جهان اقتصاد:
رييس جمهوري بر اساس طرح تثبيت قيمتها به مجلس تقديم كرد: بودجه 1546000000000000 ريالي كشور
وزير پيشنهادي رييس جمهوري راي نياورد
تسهيلات براي هتل داران ايران : 50 درصد معافيت مالياتي
جهان صنعت :
دامداران با دام هايشان 30 دي مقابل مجلس جمع مي شوند: اولتيماتوم 10 روزه دامداران
رييس جمهوري آخرين بودجه خود را ارايه كرد:68 درصد بودجه رادولتي ها مي بلعند
وقوع تسونامي در شرق ايران هم ممكن است
حمايت :
رييس قوه قضاييه خطاب به مسوولان قضايي: با كمك حوزه و دانشگاه حقوق شهروندي را بررسي كنيد
رييس جمهوري : عبور از نظام جمهوري اسلامي بزرگترين اشتباه و توطئه است
حميدرضا آصفي: آژانس تنها از فضاي باز تاسيسات پارچين نمونه برداري مي كند
خراسان :
مجلس به وزير پيشنهادي راه راي اعتماد نداد
رها كنندگان 6 سالمند در خيابانهاي نيشابور به حبس محكوم شدند
تقديم مجلس شد: آخرين بودجه دولت خاتمي براي اولين سال برنامه چهارم
رسالت:
رييس جمهور هنگام تقديم لايحه بودجه 84 به مجلس : اقدامات اقتصادي دولت درخشان بوده است
بنايي نماينده قم در مجلس شوري اسلامي : اصولگرايي يعني عدالت خواهي
بنا بر يك گزارش تحقيقي؛ 87 درصد زنان جامعه حجاب را ضروري مي دانند
سياست روز:
ديروز تقديم مجلس شوراي اسلامي شد؛ لايحه بودجه 150 هزار ميليارد توماني دولت
مجلس به صادق بناب راي اعتماد نداد ؛ حداد عادل : وزير كارآمدتري معرفي كنيد
سردبير سابق روزنامه مردم سالاري : آقاي خاتمي! اينجانب يكي از متهمان پرونده سايت هاي اينترنتي هستم
شرق:
وزير پيشنهادي راه راي نياورد؛ پيام مجلس به رييس جمهور آينده
آژانس انرژي اتمي از فضاي سبز پارچين نمونه برداري مي كند
رييس جمهور: تلاش هايم براي وبلاگ نويسان به نتيجه خوبي نرسيد
صداي عدالت:
مجلس به بناب راي اعتماد نداد
خاتمي بودجه 84 را به مجلس برد
مجيد انصاري : راي عدم اعتماد سياسي بود
صبح اقتصاد:
مجلس اصول گرايان به وزير راه راي نداد : خاتمي ؛ مات
سرانه يارانه ايراني ها؛ 1800 برابر طي30 سال
تردد يك ميليون و 900 هزار خودرو فرسوده در كشور
عصر اقتصاد:
شيركوند باتاكيد بر ضرورت نقدي كردن يارانه ها پيشنهاد كرد؛ رفراندوم براي پرداخت يارانه ها
مهلت 10 روزه دامداران به مسوولين
عسگري آزاد اعلام كرد: استخدام فاميلي ممنوع
فرهنگ آشتي:
سيد محمد خاتمي: اگر پيشگو بودم نمي آمدم
وزير مسكن: 30 ميليارد تومان زمين فروختيم
با تخصيص يك ميليارد ريال صورت خواهد گرفت؛ خانه شريعتي موزه مي شود
كارو كارگر:
لايحه بودجه سال 84 با 30 درصد رشد از سوي رييس جمهوري تقديم مجلس شد
وزير پيشنهادي رييس جمهوري در راه مجلس ماند
در ديدار دبير كل و مسوولان 9 حزب و تشكل سياسي بانوان ؛ هاشمي رفسنجاني: تا جايي كه ممكن باشد نمي آيم
مردم سالاري:
آبادگران به وزير راه راي اعتماد نداد : تصميم سياسي مجلس
احمد معتمدي : هزينه هاي اتصال به اينترنت كاهش مي يابد
خاتمي: در انتخابات رياست جمهوري اتفاقي مانند مجلس هفتم رخ نمي دهد
همبستگي:
وزير پيشنهادي وزارت راه و ترابري راي اعتماد نكرد: خط و نشان مجلس براي رييس جمهور آينده
به دليل عدم تحقق مطالبات صنفي ؛ پرستاران مقابل مجلس تجمع كردند
دماي تهران شش درجه كاهش مي يابد
هموطن سلام:
دفاع رييس جمهور در مجلس از بودجه سال 84 ؛ آخرين بودجه خاتمي در مجلس
3 دانشگاه ايراني در شمار مراكز علمي برتر جهان ثبت شدند
پرداخت مابه التفاوت 30 درصدي تورم 22 ساله به مستمري بگيران
هدف و اقتصاد:
رييس جمهور: نگرانم اهداف برنامه چهارم محقق نشود
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم افتتاح انتقال داده ها ؛ ديگر نگران قطع اينترنت نخواهيم بود
با حضور 100 شركت خارجي دومين همايش بين المللي هوايي ايران در كيش برگزار مي شود
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