  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۲۰

مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:

آفرينش:
تاريخ انتشار اسامي تكميل ظرفيت كارداني دانشگاه آزاد اسلامي
خاتمي لايحه بودجه سال 1384 را به مجلس تقديم كرد
ميزان افزايش حقوق مستمري بگيران اعلام شد

ايران:
مخالفت مجلس با وزير پيشنهادي خاتمي
تازه ترين تحولات انتخاباتي در جناح اصولگرايان
خاتمي: حركت اصلاحات در دولت آينده ادامه مي يابد

ابتكار:
در يك روز پرمشغله براي رييس جمهور و نمايندگان ؛ بودجه تحويل شد، بناب برگشت خورد
سخنگوي وزارت خارجه: آژانس از فضاي سبز پارچين نمونه برداري مي كند
از سوي سازمان حج و زيارت ؛ نحوه تشرف متقاضيان عمره سال 84 اعلام شد

اقتصاد پويا :
شريعتمداري وزير بازرگاني: نمايندگان دستي به سر و روي تثبيت قيمت ها بكشند آثار مثبتش پيدا مي شود
نماينده تربت حيدريه: مجلس بودجه 84 را تصويب مي كند
خاتمي بودجه سال 84 را براي قضاوت به مجلسيان سپرد ؛ سهم شركت هاي دولتي از بودجه 150 هزار ميليارد توماني 100 هزار ميليارد تومان است

توسعه:
ممنوعيت استخدام فاميلي در دستگاههاي دولتي
تجمع اعتراض آميز پرستاران مقابل مجلس
رمضان زاده خبر داد: تصميم سياسي شبانه
بارش برف، هوا را 12 درجه سردتر مي كند

جام جم:
با تغيير كاربري ساختمان پيشين كتابخانه ملي ؛ ايران صاحب موزه كتاب مي شود
وزير ارتباطات در گفتگو با "جام جم": تا پايان امسال صورت مي گيرد؛ كاهش 50 درصدي تعرفه اينترنت
از سوي سازمان حج و زيارت صورت گرفت: اعلام چگونگي تشرف به عمره 84 در بهمن ماه

جمهوري اسلامي:
خاتمي: عبور از جمهوري اسلامي بزرگترين توطئه مايوس شدگان داخلي است
يك محقق ايران: زلزله جنوب شرقي آسيا حاصل انفجارات اتمي بود
رييس جمهور ديروز با حضور در مجلس شوراي اسلامي و ارايه لايحه بودجه سال 84 ويژگي هاي آن را تشريح كرد

جوان :
آخرين بودجه دولت خاتمي تقديم مجلس شد
مجلس راي اعتماد نداد: "راه" خرم به بناب نرسيد
شال و كلاه كنيد، هوا از فردا تا 12 درجه سردتر مي شود

جهان اقتصاد:
رييس جمهوري بر اساس طرح تثبيت قيمتها به مجلس تقديم كرد:  بودجه 1546000000000000 ريالي كشور
وزير پيشنهادي رييس جمهوري راي نياورد
تسهيلات براي هتل داران ايران : 50 درصد معافيت مالياتي

جهان صنعت :
دامداران با دام هايشان 30 دي مقابل مجلس جمع مي شوند: اولتيماتوم 10 روزه دامداران
رييس جمهوري آخرين بودجه خود را ارايه كرد:68 درصد بودجه رادولتي ها مي بلعند
وقوع تسونامي در شرق ايران هم ممكن است

حمايت :
رييس قوه قضاييه خطاب به مسوولان قضايي: با كمك حوزه و دانشگاه حقوق شهروندي را بررسي كنيد
رييس جمهوري : عبور از نظام جمهوري اسلامي بزرگترين اشتباه و توطئه است
حميدرضا آصفي: آژانس تنها از فضاي باز تاسيسات پارچين نمونه برداري مي كند

خراسان :
مجلس به وزير پيشنهادي راه راي اعتماد نداد
رها كنندگان 6 سالمند در خيابانهاي نيشابور به حبس محكوم شدند
تقديم مجلس شد: آخرين بودجه دولت خاتمي براي اولين سال برنامه چهارم

رسالت:
رييس جمهور هنگام تقديم لايحه بودجه 84 به مجلس : اقدامات اقتصادي دولت درخشان بوده است
بنايي نماينده قم در مجلس شوري اسلامي : اصولگرايي يعني عدالت خواهي
بنا بر يك گزارش تحقيقي؛ 87 درصد زنان جامعه حجاب را ضروري مي دانند

سياست روز:
ديروز تقديم مجلس شوراي اسلامي شد؛ لايحه بودجه 150 هزار ميليارد توماني دولت
مجلس به صادق بناب راي اعتماد نداد ؛ حداد عادل : وزير كارآمدتري معرفي كنيد
سردبير سابق روزنامه مردم سالاري : آقاي خاتمي! اينجانب يكي از متهمان پرونده سايت هاي اينترنتي هستم

شرق:
وزير پيشنهادي راه راي نياورد؛ پيام مجلس به رييس جمهور آينده
آژانس انرژي اتمي از فضاي سبز پارچين نمونه برداري مي كند
رييس جمهور: تلاش هايم براي وبلاگ نويسان به نتيجه خوبي نرسيد

صداي عدالت:
مجلس به بناب راي اعتماد نداد
خاتمي بودجه 84 را به مجلس برد
مجيد انصاري : راي عدم اعتماد سياسي بود

صبح اقتصاد:
مجلس اصول گرايان به وزير راه راي نداد : خاتمي ؛ مات
سرانه يارانه ايراني ها؛ 1800 برابر طي30 سال
تردد يك ميليون و 900 هزار خودرو فرسوده در كشور

عصر اقتصاد:
شيركوند باتاكيد بر ضرورت نقدي كردن يارانه ها پيشنهاد كرد؛ رفراندوم براي پرداخت يارانه ها
مهلت 10 روزه دامداران به مسوولين
عسگري آزاد اعلام كرد: استخدام فاميلي ممنوع

فرهنگ آشتي:
سيد محمد خاتمي: اگر پيشگو بودم نمي آمدم
وزير مسكن: 30 ميليارد تومان زمين فروختيم
با تخصيص يك ميليارد ريال صورت خواهد گرفت؛ خانه شريعتي موزه مي شود

كارو كارگر:
لايحه بودجه سال 84 با 30 درصد رشد از سوي رييس جمهوري تقديم مجلس شد
وزير پيشنهادي رييس جمهوري در راه مجلس ماند
در ديدار دبير كل و مسوولان 9 حزب و تشكل سياسي بانوان ؛ هاشمي رفسنجاني: تا جايي كه ممكن باشد نمي آيم

مردم سالاري:
آبادگران به وزير راه راي اعتماد نداد : تصميم سياسي مجلس
احمد معتمدي : هزينه هاي اتصال به اينترنت كاهش مي يابد
خاتمي: در انتخابات رياست جمهوري اتفاقي مانند مجلس هفتم رخ نمي دهد

همبستگي:
وزير پيشنهادي وزارت راه و ترابري راي اعتماد نكرد: خط و نشان مجلس براي رييس جمهور آينده
به دليل عدم تحقق مطالبات صنفي ؛ پرستاران مقابل مجلس تجمع كردند
دماي تهران شش درجه كاهش مي يابد

هموطن سلام:
دفاع رييس جمهور در مجلس از بودجه سال 84 ؛ آخرين بودجه خاتمي در مجلس
3 دانشگاه ايراني در شمار مراكز علمي برتر جهان ثبت شدند
پرداخت مابه التفاوت 30 درصدي تورم 22 ساله به مستمري بگيران

هدف و اقتصاد:
رييس جمهور: نگرانم اهداف برنامه چهارم محقق نشود
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم افتتاح انتقال داده ها ؛ ديگر نگران قطع اينترنت نخواهيم بود
با حضور 100 شركت خارجي دومين همايش بين المللي هوايي ايران در كيش برگزار مي شود

کد مطلب 147005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه