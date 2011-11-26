مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای در خلخال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خلخال بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح این مرکز فنی و حرفه ای، پیوند آموزشهای مهارت با نیاز بازار کار را از مهمترین اهداف ایجاد و راه اندازی این مرکز عنوان کرد.

علی روشندهی افزود: این مرکز در راستای نظام جامع مهارت و فناوری و در جهت اجرای ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور توسعه آموزشهای مهارتی و تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزی در جامعه راه اندازی شده است.

به گفته وی این مرکز در دو رشته تعمیرات سخت افزار و تولید مبلمان اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خلخال اضافه کرد: هم اکنون در رشته تعمیرات سخت افزار ثبت نام 13 دانشجو قطعی و کلاسها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در رشته مبلمان نیز بزودی برای جذب دانشجو فراخوان منتشر خواهد شد، ابراز داشت: در صورت موافقت سازمان در این رشته بدون برگزاری آزمون دانشجو پذیرش خواهد شد.

