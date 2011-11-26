بسیجیان برای مقابله با جنگ نرم دشمنان آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین عصر شنبه در همایش ائمه جمعه، جماعات، هیئت امنای مساجد و فرماندهان رده های مقاومت که در محل بسیج سپاه ناحیه قزوین برگزار شد به مسائل روز و جنگ نرم اشاره کرد و افزود: تمامی مردم بویژه بسیجیان همواره باید برای رویارویی با دشمن آمادگی کامل داشته

باشند.

وی افزود: دشمن سالهاست که کمر به ریشه کن کردن اسلام بسته است و باید بدانیم جنگ امروز ما با دشمنی محارب است که فرهنگ و اخلاق اسلامی را هدف گرفته است.

آیت الله باریک بین گفت: در شرایط کنونی که دشمن با بهره گیری از تمامی تجهیزات مدرن برای از بین بردن فرهنگ اسلامی گام بر میدارد و تلاش می کند به اعتقادات و باورهای جوانان آسیب بزند حضور روحانیت آگاه برای روشنگری جوانان ضروری است زیرا این مبلغان دینی به خوبی دشمن را شناخته و از اهداف شوم آنها نیز باخبرند و با شناختی که از نیازها و جایگاه جوانان دارند می توانند از انحراف جوانها جلوگیری کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: باید با تقویت فرهنگ های اسلامی از جمله عفاف و حجاب نگذاریم بدخواهان نظام ارزشهای اسلامی جامعه را زیر سوال ببرند و فرهنگ آلوده غربی را در میان مردم رواج دهند.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم تاکید کرد: روحانیون رهبران جنگ نرم هستند و باید در ماه محرم تلاش کنند تا فرهنگ عاشورایی، آرمان های واقعی و نماز هر چه بیشتر اشاعه پیدا کند.

حجت الاسلام رضوانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین هم گفت: پس از 14 قرن بار دیگر امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی علیه ظلم قیام کرد و در مقابل شرق و غرب استکباری، جمهوری اسلامی را بنا نهاد که منافع غرب را بر هم ریخت لذا دشمنان برای مقابله با ایران، جنگ را آغاز کردند تا اسلام پا نگیرد.

وی در ادامه به وظیفه بسیج و روحانیت در شرایط کنونی اشاره کرد وگفت: بسیج باید اعتقاد به مبارزه مداوم داشته باشد، زیرا که دشمنان هیچگاه کینه خود نسبت به اسلام را ترک نمی کنند و نقشه های آنها تمامی ندارد.

رضوانی در ادامه افزود: باید با تاکتیک های روز همگام باشیم و بسیجیان با ارتباط قویتر با روحانیت نقشه های دشمن را خنثی کنند.

در این نشست سرهنگ طاهرخانی فرمانده ناحیه قزوین هم بسیج را نهادی مردمی و استوار دانست و اظهارداشت: بسیج از ابتدای انقلاب تاکنون با صیانت از ارزشها با اقتدار از آرمانهای امام راحل دفاع کرده وامروز نیز پشت سر رهبری در مسیر انقلاب گام بر می دارد.

حجت الاسلام علی نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین هم در این نشست با تبریک هفته بسیج گفت: انقلاب اسلامی در دنیا پدیده ای نادر است که امروز با صدور پیام خود الهام بخش بیداری سایر ملل شده و حکومت های ظالم را به هراس انداخته است.

در این مراسم از بسیجیان نمونه استان تجلیل شد.