مراسم شب شعر بسیج در ساوه برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم که ظهر شنبه با حضور شاعران و مسئولان فرهنگی شهرستان ساوه برگزار شد 20 نفر از شعرای شهرستان ساوه به قرائت اشعار خود با مضمون بسیج، مقاومت و دفاع مقدس پرداختند.

بر اساس این گزارش رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه در این مراسم با اشاره به نقش بسیج در جامعه اسلامی ایران گفت: بسیجی همواره با اندیشیدن به نوآوری و ابتکاراز اسیر شدن در دام تکرار، یکنواختی و تقلید از الگوهای بیگانه دوری می کند.

علی شعبانی ادامه داد: بسیجی در تلاش است تا با تحقیق در حوزه علم و اندیشه و بررسی مکاتب با نظریه‌های مختلفی کهامروز تحت عنوان یک تئوری در مطالب علمی در کتب ما وارد شده مبارزه کند.

وی با بیان اینکه بسیجی اهل صداقت، عطوفت، عرفان و جهاد است افزود: جوانان بسیجی ایران به برکت اسلام توانستند بدون کمک قدرتهایشرق و غرب و با اتکا به خدا ایران را جز کشورهای برخوردار از دانش بومی هسته ای به ثبت برسانند.

شعبانی در ادامه بیداری اسلامی را حاصل الگوگیری کشورهای منطقه ازجهادگران و بسیجیان ایران عنوان کرد و افزود: امروز به برکت اسلام و انقلاب ایران منطقه خاورمیانه شاهد بیداری اسلامی است که لرزه را بر تن دشمنان و بدخواهان اسلام انداخته است.