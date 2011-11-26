دخالت ترکیه در سوریه ترسناک است/ طرفدار مصونیت به آمریکایی ها بودم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "جلال طالبانی" گفت : ما از روند مسالمت آمیز امور سیاسی برای تحقق دموکراسی در سوریه و اصلاحات این کشور حمایت می کنیم و نگران روی کار آمدن یک رژیم افراطی ضد دموکراسی، مخالف بهار عربی و ضد عراق هستیم.

رئیس جمهوری عراق ضمن مخالفت با دخالت نظامی غرب در امور داخلی سوریه افزود: ما مخالف دیکتاتوری در کشورهای عربی هستیم و از حق مردم کشورهای عربی برای تحقق دموکراسی و برخورداری از نظام پارلمانی و آزادی مطبوعات حمایت می کنیم، اما در عین حال مخالف دخالت نظامی خارجی هستیم.

طالبانی تاکید کرد: اخباری درباره دخالت ترکیه در امور سوریه به گوش می رسد که این ترسناک است، ما مخالف دخالت خارجی از جمله دخالت ترکیه در سوریه هستیم.

وی با اشاره به اوضاع نیروهای عراقی پس از خروج نظامیان آمریکایی در پایان سال جاری گفت : نیروهای امنیتی و ارتش عراق می توانند از عهده وظایف خود برآیند، اما مشکل موجود، کنترل هوایی و دریایی و نیز استفاده از سلاحهای جدید است.

رئیس جمهوری عراق افزود: نوری المالکی در ماه دسامبر آینده از آمریکا دیدار خواهد کرد و تلاش می کند که شرایط حضور مربی های غیر نظامی از شرکتها بدون اعطای مصونیت به آنها را در عراق فراهم آورد.

طالبانی در اظهاراتی تامل برانگیز گفت : من طرفدار اعطای مصونیت به نظامیان آمریکایی بودم، اما گروههای سیاسی عراقی با این موضوع مخالفت کردند و بر اساس گزارشهای دریافتی از افسران عراقی ما به حضور مربیان آموزشی آمریکایی نیاز داریم.

شایان ذکر است که قرار است نظامیان آمریکایی در پایان سال جاری خاک عراق را ترک کنند.