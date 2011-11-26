قاتل نامرئی خانواده سه نفره را به کام مرگ کشید

رئیس سازمان آتش نشانی گلستان در گفتگو خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پس از اطلاع از وقوع حادثه، سریعا به محل اعزام شدند و متاسفانه شاهد مرگ دلخراش یک زوج جوان به همراه کودک یک و نیم ساله بودند و پس از تشریفات قانونی اجساد این سه نفر به پرشک قانونی استان منتقل شدند.

حسین تفکری گفت: متاسفانه تنها بدلیل عدم رعایت برخی نکات ایمنی زوج جوانی به همراه کودک خود به خواب ابدی رفتند.

این مسئول اظهار داشت: این مرگ بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن که امروزه به عنوان قاتل نامرئی شناخته شده، رخ داده است و متاسفانه تا کنون حوادث مشابهی در کشور رخ داده است.

به گفته وی این نوع حادثه از آغاز فصل سرما اولین حادثه ای بوده که در این شهر رخ داده است.

تفکری عنوان کرد: شهروندان باید به نکات ایمنی و بهره گیری از نظرات کارشناسان، خود و سایر اعضا خانواده را از حادثه دلخراش گازگرفتگی دور نگه دارند چون گاز گرفتگی هیچ علائم و رنگی ندارد.

وی ادامه داد: گاز منواکسید کربن بی بو و بی رنگ است که در اثر سوختن سوختهای فسیلی و چوب و زغال تولید و مانع حمل اکسیژن در خون می شود و نرسیدن آن به مغز و قلب سبب مرگ می شود و در برخی موارد نیز آسیب مغزی دائمی ایجاد می کند.

این مسئول کاهش درجه حرارت بدن، سطح هوشیاری، تشنج، تنفس نامنظم، کندی نبض و افت فشار خون را از علائم گاز گرفتگی عنوان کرد و افزود: نخستین مرحله برای جلوگیری از مرگ انتقال فرد مصدوم به هوای آزاد، دوری از تجمع در کنار بیمار و دادن تنفس مصنوعی و رساندن به بیمارستان است.