اشتون خواستار پایان خشونتها در مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حوادث خشونت بار اخیر در مصر را که طی هفته گذشته به کشته و زخمی شدن صدها نفر انجامیده، محکوم کرد.

وی با تاکید بر ضرورت برقراری مجدد قانون و رعایت حقوق شهروندی خواستار بررسی دلایل کشته شدن شمار زیادی از معترضان در این درگیریها توسط کمیته ای مستقل شد.

در بیانیه ای که به همین مناسبت از سوی دفتر اشتون در بروکسل منتشر شد، آمده است : مسئولان این اقدام باید به قانون پاسخگو باشند. این در حالی است که مسئولان بیمارستانی قاهره از کشته شدن یک نفر دیگر در خشونتهای امروز این شهر توسط خودروی نیروهای امنیتی خبر می دهند.

بر این اساس خودروی زرهی مذکور ضمن برخورد با این جوان 19 ساله سبب مرگ وی شده و بدنبال آن نیز تظاهرات کنندگان با سنگ و بمب های آتش زا به نیروهای امنیتی حمله ور شده اند.

گفتنی است صدها هزار نفر از مردم مصر طی روزهای گذشته با تجمع در میدان التحریر قاهره و دیگر شهرهای این کشور خواستار پایان حکمرانی نظامیان و روی کار آمدن دولتی منتخب شده اند.