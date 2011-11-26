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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

خبرنگاران فعال استان قزوین به مشهد مقدس اعزام می شوند

خبرنگاران فعال استان قزوین به مشهد مقدس اعزام می شوند

قزوین - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته بسیج و تجلیل از خبرنگاران رسانه های گروهی، 35 تن از خبرنگاران قزوین عازم مشهد مقدس می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان قزوین به منظور تقدیر از خبرنگاران فعال در عرصه اطلاع رسانی فعالیتهای بسیج، تعداد 35 خبرنگار را برای زیارت حرم مطهر ثامن الحجج(ع) به مشهد مقدس اعزام می کند.
 
اردوی فرهنگی و زیارتی سپاه استان با اعزام خبرنگاران رسانه های استان و خبرنگاران فعال در حوزه بسیج و سپاه از 22 آذرماه به مدت پنج روز در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
 
همچنین هفتمین نشست بسیج و رسانه با بهره گیری از دیدگاههای کارشناسی اصحاب رسانه با حضور شخصیت های مهم استانی دی ماه امسال در قزوین برگزار می شود.
کد مطلب 1470063

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