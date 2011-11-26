عملیات اجرایی بهسازی و تکمیل میادین پروازی فرودگاه همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فرودگاه همدان بعداز ظهر شنبه در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بهسازی و تکمیل میادین پروازی فرودگاه همدان حلقه مفقوده و کلید توسعه این فرودگاه است.

علی کیخایی اظهار داشت: بهسازی و تکمیل میادین پروازی فرودگاه همدان با اعتباری افزون بر 125 میلیارد ریال انجام خواهد شد.

وی با اشاره به پروژه های در دست اقدام فرودگاه همدان، اجرای این پروژه ها را در راستای توسعه زیرساخت های استان همدان دانست و گفت: نتایج واقعی این امر در برنامه پنجم توسعه مشهود خواهد بود.

کیخایی میزان سرمایه گذاری برای آماده سازی زیرساخت های حمل و نقل هوایی همدان در سه سال آینده را 200 میلیارد ریال عنوان کرد.

مدیر فرودگاه همدان ساخت ساختمان برج مراقبت پرواز و تکنیکال بلاک فرودگاه همدان، توسعه عوامل پروازی و افزایش طول باند و ضربه پذیری آن، ساخت ترمینال مخصوص پروازهای حج و برون مرزی و محوطه سازی را از مهمترین موارد در دست اقدام فرودگاه دانست.

کیخایی اعلام کرد: تا سه سال آینده فرودگاهی در خور شان مردم استان همدان در این استان ایجاد خواهد شد.

وی عنوان کرد: با تکمیل این پروژه ها فرودگاه همدان قابلیت پذیرش پروازهای حج تمتع بدون هیچ محدودیتی را خواهد داشت و آرزوی دیرینه مردم همدان در برقراری دائمی پروازهای حج تمتع برآورده می شود.