شناسایی 216 مورد بیمار آلوده به HIV در استان مرکزی /وجود 23 هزار بیمار در کشور

دکتر احمد طالوئی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: 27 نفر از این افراد مبتلا، وارد فاز بیماری ایدز شده اند و داروی ضدویروسی دریافت می کنند.

وی گفت: تاکنون 59 نفر نیز بر اثر بیماری ایدز در استان مرکزی فوت شده اند.

دکتر طالوئی افزود: 80 درصد افراد مبتلا بین سنین 15 تا 35 سال می باشند و بیشترین گروه سنی مبتلایان،گروه سنی 25 تا 34 ساله هستند.

وی خاطرنشان کرد: عمده ترین راه های انتقال ایدز در افراد شناسایی شده،استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی و پس از آن روابط جنسی بوده است.

تاکنون بیش از 23 هزار نفر مبتلا به HIV در کشور شناسایی شده است

براساس آمارهای جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، تا سه ماهه اول سال90، مجموعاً 23 هزار و 125 نفر افراد آلوده به ویروس HIV در کشور شناسایی شده اند.



از این تعداد افراد آلوده که 91.5 درصد آن را مردان و 8.5 درصد را زنان تشکیل می دهند تاکنون سه هزارو 054 نفر وارد فاز بیماری ایدز شده اند و 4311 نفر نیز فوت شده اند و46.5 درصد مبتلایان در زمان ابتلا در گروه سنی 25-34 سال قرار داشته اند که بالاترین میزان در میان گروه های سنی مختلف است.

تزریق رتبه اول انتشار ایدز در ایران

همچنین در میان علل ابتلا به HIV، در میان کلیه مواردی که از سال 65 تاکنون در کشور به ثبت رسیده اند، تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد69.8 درصد، رابطه جنسی 10درصد، دریافت فرآورده های خونی 1.1درصد و انتقال از مادر به کودک 8/0درصد از موارد ابتلا را به خود اختصاص داده اند و علت انتقال 3/18درصد از موارد نیز نامشخص است.

مقایسه این آمار با آمار گزارش شده در سال 89 حاکی از آن است که ابتلا از طریق وسایل تزریق مشترک در معتادان 66.4 درصد، انتقال از طریق روابط جنسی21.1درصد، از مادر مبتلا به کودک 2.5 درصد و راه انتقال 10درصد از موارد نیز نامشخص است وهمچنین هیچگونه انتقال از راه فرآورده های خونی گزارش نشده است.