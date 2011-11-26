۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

گروه های راهداری ایلام در مناطق برفگیر مستقر شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان ایلام گفت: گروه های راهداری ایلام در مناطق برفگیر مستقر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی اظهار داشت: به سبب شروع سرما و بارش بارف در بعضی از نقاط استان ایلام، گروه های راهداری استان زودتر از موعد مقرر در نقاط برفگیر استان مستقر شده اند.

وی بیان داشت: هم اکنون 30 گروه راهداری زمستانی در محورهای برفگیر و سخت گذر این استان مستقر شده اند.

سلیمانی افزود: این گروه های راهداری زمستانی در قالب حدود 300 نفر به 216 دستگاه ماشین آلات برفروبی و دیگر امکانات جانبی تجهیز شده اند.

این مسئول اظهار داشت: بیش از 15 نقطه برفگیر در استان ایلام وجود دارد.

وی یادآور شد: کلیه محورهای استان ایلام برای رانندگان باز است و گروه های راهداری مشغول پاکسازی جاده های ایلام هستند.

