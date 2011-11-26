به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نظری در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که بعد از ظهر شنبه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: سخنران پنج شب نخست ماه محرم در حرم کریمه اهل بیت(س) حجت الاسلام ناصر رفیعی استاد حوزه و دانشگاه و پنج شب دوم نیز آیت الله رضا استادی است که بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) سخنرانی خواهند کرد.



وی ادامه داد: سخنرانی حجت الاسلام میر دامادی بعد از نماز صبح، قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی توسط رزاقی، شرعی و آشتیانی قبل از اذان ظهر از دیگر ویژه برنامه‌های حرم مطهر در ایام محرم است.



مدیر حرم حضرت معصومه(س) گفت: قرائت زیارت ناحیه مقدسه و مرثیه خوانی توسط حجت الاسلام شهیدی در پنج روز اول محرم و سید علی حسینی نژاد در پنج روز دوم ایام محرم قبل از اذان مغرب خواهد بود و همچنین مریثه سرایی و نوحه خوانی نیز توسط حاج عباس حیدرزاده از شب اول تا شب دوازدهم محرم انجام خواهد شد.



ورود پرچم بزرگ عزاداری به حرم حضرت معصومه(س) ممنوع است



وی همچنین در ادامه گفت: ورود پرچم‌های بزرگ، حیوانات و ماشین همراه دسته‌های عزاداری به محوطه حرم حضرت معصومه(س) ممنوع است.



سنگفرش صحن انقلاب اسلامی حرم حضرت معصومه(س) به بهره برداری رسید



حجت الاسلام نظری با اشاره به اینکه سنگفرش صحن انقلاب اسلامی حرم حضرت معصومه(س) به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم به بهره برداری رسیده است، اضافه کرد: فعالیت عمرانی صحن بزرگ حرم حضرت معصومه(س) به اتمام رسیده است و نام جدید این صحن نیز انقلاب اسلامی است.



وی در خصوص علت انتخاب نام انقلاب اسلامی برای صحن بزرگ حضرت معصومه(س)، افزود: این صحن از زمان گذشته تا کنون خاطرات تلخ و شیرین انقلاب اسلامی را در خود جای داده است.



مدیر حرم حضرت معصومه(س) گفت: درخواست های زیادی از سوی زائران برای راه اندازی پله برقی و اختصاص مکانی مخصوص خانواده‌ها درمحیط حرم کریمه اهل بیت(س) شده است و انشاء الله در آینده این موارد اجرایی خواهد شد.



وی ابراز داشت: با راه اندازی مکان خانوادگی در محیط حرم مطهر برای رفاه حال زائرین، گروهای ارشاد حرم حضرت معصومه(س) نیز فعال خواهد شد و از ورود افراد متفرقه که بی جهت در قسمت خانوادگی می نشینند جلوگیری خواهند کرد.



40 مداح برای برنامه های حرم مطهر در نظر گرفته شده است



مدیر حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه در ایام محرم 40 مداح با استعداد برای برنامه‌های حرم حضرت معصومه(س) در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: به طور کلی 800 مداح در استان وجود دارد که برای مهم ترین مجالس حرم مطهر مناسب‌ترین مداح و واعظ انتخاب خواهد شد.

