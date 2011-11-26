پیشکسوتان ورزش قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایده تجلیل از پیشکسوتان ورزش قم و کشور توسط انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم مطرح شد و این انجمن در تعامل با اداره کل ورزش و جوانان استان قم در همایشی با شکوه از چهره‌های قدیم ورزش قدردانی کرد.



همایش تجلیل از پیشکسوتان ورزش قم و کشور در مجتمع فرهنگی وتوس قم برگزار شد و در آن نزدیک به 150 نفر از پیشکسوتان به نمایندگی از رشته‌های مختلف ورزشی از استان قم و قمی‌های پیشکسوت از نقاط مختلف کشور حضور داشتند.



در این مراسم شاهد حضور چهره‌های سرشناسی همچون حسن روشن بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و تیم استقلال تهران، محمدرضا طالقانی رئیس سابق فدراسیون کشتی و محمد نصیری نخستین مدال آور رشته وزنه برداری در المپیک بودیم.



در این همایش ابتدا مدیر‌عامل انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم با ایراد سخنانی در خصوص چگونگی تشکیل انجمن و همچنین اهداف تشکیل آن، تصریح کرد: هدف این است که بتوانیم نسلی را که سال‌ها برای رشد و توسعه و همچنین افتخار‌آفرینی برای ورزش کشور تلاش کرده‌اند، در کنار یکدیگر قرار داده و از تجربیات ارزشمند آنها بهره ببریم.



محمدحسن شجاع‌فرد تصریح کرد: ورزش امروز ما برای تعالی و افتخار‌آفرینی در عرصه‌های مختلف، با وجود نیروهای مستعد و جوان صد در صد نیازمند حمایت و همچنین بهره‌گیری از تجارب ارزشمند کسانی است که امروز پیشکسوتان ورزش نامیده می‌شوند.



مدیر‌کل ورزش و جوانان استان قم نیز یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که اظهار کرد: ورزش قم امروز به خود می‌بالد که پیشکسوتانی را در خود دارد که سابقه کسب مدال و افتخار از مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی و بین‌المللی بوده و افتخار ورزش قم به شمار می‌روند.



عباس جهان‌بینی عنوان کرد: تمام تلاش اداره کل ورزش و جوانان این است که بتوانیم با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند این عزیزان در راه اعتلای ورزش قم گامی بلند برداریم، بنابراین توصیه من به هیئت‌های ورزشی و تیم‌ها و باشگاه‌ها این است که از حضور پیشکسوتان در بدنه ورزش به خوبی بهره ببرند.



سخنران دیگر نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان ورزش استان قم و کشور، محمدرضا طالقانی رئیس سابق فدراسیون کشتی بود که قم را یکی از استان‌های نیازمند امکانات بیشتر در امر توسعه ورزش دانست و اظهار کرد: چند‌ سال است که در قم با چهره‌های سرشناس ورزش این استان کار می‌کنم و به نظر من جمع کردن پیشکسوتان در کنار یکدیگر کاری بسیار بزرگی و فرصتی مغتنم برای ورزش است که از توان و تجربه آنها برای موفقیت بیشتر بهره ببرد.



در پایان این مراسم از چهره‌های سرشناسی همچون حسن روشن، محمدرضا طالقانی، محمد دلیریان، سیدعلی عباسی، احمد خداجویان، محمد نصیری، حبیبه پاشایی، محمدحسین حسین جمال، سیدعباس مقدس زاده، محمد اربابی، محمد شفیعی، فرهاد مشتاقی، رضا رضوان، روح‌الله فتحی، ابوالفضل نادریان، و امیر طاهریان به نمایندگی از پیشکسوتان قم تجلیل شد.

