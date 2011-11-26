اعضای باند قاچاق اشیای تاریخی ایلام دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری گفت: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان ایلام از چندی پیش در جریان فعالیت یک باند قاچاق اشیای تاریخی قرار گرفته و رفت و آمد اعضای این باند را زیر نظر گرفت.



وی افزود: اعضای این باند قصد داشتند تعدادی از اشیای تاریخی را در نزدیک پایانه مسافربری ایلام جابه‌جا کنند که با هوشیاری یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان به دام افتادند.

وی اظهارداشت: نقطه قوت این عملیات، دستگیری اعضای این باند توسط یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان است.



وی افزود: متخلفان بعد از دستگیری جهت طی مراحل قانونی به نیروهای انتظامی تحویل داده شدند.



اسکندری اضافه کرد: از این افراد سه سکه نقره سلوکی و چهار شی فرهنگی و تاریخی کشف شد.

