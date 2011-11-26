692 روستای اردبیل از آب سالم و بهداشتی برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: هزار و هشت روستا نیر تاکنون از آب لوله کشی محرومند.

وی از اختصاص 53 میلیارد و 200 میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به رستاهای استان طی سال جاری خبر داد و افزود: این رقم از محل اعتبارات جبران و بازسازی ناشی ازحوادث غیر مترقبه استان که 155 میلیارد ریال است، هزینه می شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه بیشترین مبلغ از این اعتبار به تکمیل مجتمعهای آبرسانی روستایی اختصاص یافته اضافه کرد: با این اعتبارات هم اکنون 23 مجتمع آبرسانی روستایی در سطح استان در حال اجرا است.

به گفته وی با بهره برداری از این طرحها تعداد 460 روستای استان از آب لوله کشی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

کاهش 22 رصدی تصادفات/اردبیل رتبه سوم کشوری

صابری همچنین از کاهش 22 درصدی میزان تصادفات در استان اردبیل در شش ماهه اول سال جاری خبر داد و یادآور شد: این در حالی است که طبق تعهد باید میزان تصادفات در استان اردبیل 10 درصد کاهش می یافت.

وی ابراز داشت: این نشانگر توجه بیشتر به حوزه راه و راهسازی بوده، به طوریکه در کاهش تصادفات جاده ای استان اردبیل رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

استاندار اردبیل به اهمیت راه و جاده در توسعه زیر ساختها اشاره کرد و متذکر شد: توسعه راه ها و ارتقا ضریب ایمنی جزو اصلی ترین اقداماتی است که باید به آن توجه شود، چرا که بدون این دو مقوله توسعه در هیچ حوزه تولیدی، تجارت و اقتصاد امکان پذیر نیست.

وی همچنین از تخصیص اعتبارات از محل حوادث برای نصب و راه اندازی و تجهیزات جدید فرودگاه اردبیل، احداث زیر گذر در راههای اصلی نزدیک مناطق روستایی، تکمیل سیستم سریع هواشناسی و... خبر داد.

در این جلسه 238 طرح از جمله هشت مصوبه کارگروه زیر بنایی، 27 مصوبه شورای سلامت، 71 مصوبه کارگروه اشتغال، 17 مصوبه کارگروه اجتماعی و فرهنگی، 28 مصوبه کارگروه خانواده وبانوان، 56 مصوبه کارگروه میراث فرهنگی و 31 مصوبه کارگروه پژوهش به تصویب رسید.

