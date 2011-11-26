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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۷

شش طرح کشاورزی و صنعتی با اشتغالزایی 16 نفر در ایلام تصویب شد

شش طرح کشاورزی و صنعتی با اشتغالزایی 16 نفر در ایلام تصویب شد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام از تصویب شش طرح در قالب پروژه های کشاورزی و صنعتی با اعتبار 10 میلیارد ریال و با اشتغالزایی 16 نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی گفت: با تأمین زیرساخت ها و همکاری و همگانی دستگاههای ذیربط، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه استان فراهم می شود.

وی با تأکید بر متناسب سازی منابع و مصارف استان تصریح کرد: ظرفیت های در بحث بنگاه های زود بازده، توسط کمیته های ویژه مطرح ، کارشناسی و بررسی شود.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان نیز از ابلاغ چهار هزار و 734  طرح اشتغالزایی به بانک های عامل خبر داد و افزود: 50 درصد از طرح های ابلاغی توسط بانک های عامل، با تأمین اعتبارات در مرحله اجرا قرار گرفته است.

علیرضا زرگوش افزود: بانکهای عامل باید تعامل بیشتری را برای به ثمر نشستن طرحهای اشتغالزایی در استان ایلام داشته باشند.

کد مطلب 1470075

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