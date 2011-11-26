به گزارش خبرنگارمهر، آتش نشانان در تلاشی همه جانبه همراه با سرعت عمل موفق شدند آتش سوزی را که امروز در انبار یک فروشگاه در جنوب شرق تهران رخ داد کاملا مهار و به سرعت خاموش کنند.

در جریان این حادثه واحد آپارتمانی مجاور فروشگاه ابزار و یراق که از آن به عنوان انبار فروشگاه استفاه می شد دچار آتش سوزی شد و مقادیر زیادی کالا در آتش سوخت.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 9:31 دقیقه بامداد امروز با دریافت خبر رخداد این آتش سوزی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 24 و 48 را همراه با تجهیزات پشتیبانی و خودرو حامل دستگاه تنفسی به محل حادثه در خیابان نبرد شمالی، خیابان مونسان اعزام کرد.

به گفته علی سمیعی مدیر منطقه 2 عملیات آتش نشانی تهران، در این مکان انواع کالای قابل اشتعال به صورت ناایمن در فضاهایی فشرده کنار هم چیده شده و نگهداری می شد.

وی افزود: شعله آتش در حال سرایت به طبقات بالای ساختمان که مسکونی است بود که آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ایمنی و خاموش کننده همزمان با ایمن سازی محل حادثه و مهار شعله های آتش 10 شهروند ساکن ساختمان را ازخطر آتش سوزی دور کردند و به مکان ایمن انتقال دادند.

وی با اعلام این که در جریان این آتش سوزی خوشبختانه به کسی آسیب نرسید گفت: آتش نشانان همچنین موفق شدند آتش سوزی را در کمترین زمان ممکن کاملا خاموش و از افزایش خسارت مالی پیشگیری کنند.

جمشید ترکاشوند رئیس کارشناسان منطقه 2 عملیات آتش نشانی تهران نیز در مورد علت رخداد آتش سوزی گفت: مالک فروشگاه که بدون توجه به هشدارهای ایمنی و با بی احتیاطی، پس ازانداختن ته سیگار خود به میان کارتن های کالا از محل آتش سوزی خارج شده بود اندکی بعد متوجه ایجاد دود و شعله فراوان در انبار فروشگاه شده و برای خاموش کردن آتش تلاش می کند.

وی افزود: مالک فروشگاه هنگامی که در تلاش خود برای مهار آتش موفق نمی شود بدون توجه به خطرات احتمالی که او و انبار فروشگاه را تهدید می کند پس از شکستن شیشه ها برای خارج شدن دود با سامانه 125 تماس می گیرد.

ترکاشوند علت گسترش سریع آتش سوزی را اقدام نابجا و ناایمن مالک در شکستن شیشه ها اعلام کرد و گفت: ورود هوا موجب شعله وری بیشتر و گسترش آتش سوزی شده بود.

وی افزود: مقدار زیادی کالای صنعتی از جمله لوازم یدکی خودرو و روغن موتور در اثر رخداد این آتش سوزی از بین رفت و خسارت زیادی به ساختمان وارد شد.

بی توجهی هنگام رانندگی، خودرو را واژگون کرد

نداشتن توجه لازم هنگام رانندگی و ناتوانی راننده خودرو سواری در هدایت آن شب گذشته حادثه آفرید و با واژگون شدن این وسیله نقلیه پس از برخورد با جدول کنار خیابان راننده اش آسیب دید.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 19 شامگاه دیروز با دریافت خبر رخداد این حادثه از سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 69 را به محل حادثه در بزرگراه محمد علی جناح، نرسیده به پارک سوار اعزام کرد.

عباس فولادی فرمانده آتش نشانان با بیان این که این خودرو سواری پس از برخورد با جدول کنار بزرگراه واژگون شده و راننده اش آسیب دیده بود افزود: آتش نشانان بی درنگ با ایمن سازی محل حادثه و قطع کردن جریان برق خودرو از بروز خطر آتش سوزی احتمالی پیشگیری کردند و راننده را که آسیب دیده بود برای مداوا در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند.

سهل انگاری و بی احتیاطی عامل آتش سوزی شد

سهل انگاری و بی احتیاطی باعث رخداد آتش سوزی شد اما تلاش و اقدام به موقع آتش نشانان در خاموش کردن آن از بروز حادثه بزرگتر پیشگیری کرد.

این آتش سوزی در ساختمان مسکونی 5 طبقه رخ داد و در پی تماس ساکنان ساختمان با سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 61 را ساعت 17:16 دقیقه عصر دیروز روانه محل حادثه در خیابان پاسداران، خیابان بهارستان چهارم کرد.

به گفته غلامعلی دیر مینا فرمانده آتش نشانان، مالک واحد مسکونی طبقه چهارم برای خشک کردن گچ دیوار با نصب شیلنگ به رگلاتور سیلندر گاز مایع و اضافه کردن لوله فلزی به سر شیلنگ، مشعل دستی ابداع کرده بود و پس از روشن کردن آن درب ساختمان را بسته و محل را ترک کرده بود.

وی افزود: با داغ شدن لوله مشعل ابداعی؛ شیلنگ شعله ور شده و موجب بروز آتش سوزی شده بود که آتش نشانان بی درنگ و همزمان با ایمن سازی محل و قطع کردن جریان گاز ساختمان موفق شدند آتش را کاملا خاموش کنند.

حوادث تهران 7 نفر زخمی داشت

رخداد52 آتش سوزی و 54 حادثه گوناگون دیگر در شب و روز گذشته باعث آسیب دیدگی 7 نفر از شهروندان شد؛ این حوادث تلفات جانی نداشت.

آتش نشانان با اجرای عملیات امداد و نجات در محل آتش سوزی ها و دیگر حوادثی که در 24 ساعت گذشته در کلانشهر تهران رخ داد موفق شدند 33 نفر از شهروندان را که در این حوادث گرفتار شده بودند نجات دهند.

11 واحد مسکونی، 10 دستگاه وسیله نقلیه و 2 واحد تجاری از جمله موارد آتش سوزی در این مدت بود که با حضور بموقع آتش نشانان همه آنها کاملاً خاموش شد.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله 9 حادثه رانندگی، 7 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، 5 حادثه آسانسور و 2 حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت انجام دادند.