الگوی بسیج امروز در بیداری اسلامی هم دیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدیان عصرشنبه در نشستی با موضوع بسیج و دفاع مقدس و حماسه آفرینیهای بسیجی کرج در دفتر مشاور شهردار و مسئول امور ایثارگران شهرداری کرج با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم اظهار داشت: بسیج و هنر بسیجی بودن بهترین توصیف در خصوص آن درکلام رهبری دیده می شود.

وی ادامه داد: تجربه انقلاب نشان داد نیروهای مقاومت بسیج همواره در صحنه بوده اند و آحاد مردم بسیجی هستند.

امیدیان بیان کرد: الگوی موفق بسیج امروز در بیداری اسلامی کشورها نیز تاثیر گذاشته است.

وی جریان زلال بسیج را جریان ادامه انقلاب امام حسین(ع) خواند که باید برای تداوم آن کوشید.

این مسئول به برخی اقدامات شهرداری نیز درخصوص به کارگیری نمادهای شهدا در زیباسازی شهری اشاره کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج همچنین از اجرای برنامه های فرهنگی در خصوص پاسداشت شهدا و زنده نگه داشتن یاد آنان از طریق برگزاری یادواره ها و برپایی موزه اشاره کرد.