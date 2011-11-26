واکنش ناتو به کشتن 24 نظامی پاکستانی/ به خانواده قربانیان تسلیت می گوییم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، بالگردهای ناتو امروز شنبه طی حمله به دو ایستگاه بازرسی مرزی ارتش پاکستان در منطقه مهمند 24 نفر از آنان را کشتند. فرماندار ایالت خیبر پختونخواه پاکستان با تایید این خبر از زخمی شدن 14 نفر دیگر در این حمله خبر داد.



در پی این حمله یک فرمانده ناتو که خواست نامش فاش نشود از بررسی صحت این موضوع خبر داد و گفت : نمی توانم بپذیرم که این اقدام توسط بالگردهای ما صورت گرفته، اما نیروهای ما در این منطقه عملیاتی را انجام داده اند.

در همین حال "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان با اعلام تشکیل نشست اضطراری کمیته دفاعی کابینه با مقامات نظامی، خواستار پاسخ درخورد اسلام آباد به این اقدام ناتو شد.

در مقابل نیز ژنرال "جان آلن" فرمانده آمریکایی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) تنها به اعلام خبر بررسی این موضوع توسط کمیته ای در ناتو و تسلیت به خانواده قربانیان حمله مذکور بسنده کرد. وی گفت : شخصا پیگیر این موضوع بوده و بر تحقیقات بر روی چگونگی وقوع آن نظارت خواهم کرد.

همچنین "کامرون مانتر" سفیر آمریکا در اسلام آباد از کشته شدن نیروهای نظامی پاکستان ابراز تاسف کرده و از همکاری نزدیک کشورش با دولت پاکستان برای تحقیق در مورد این واقعه خبر داد.

گفتنی است وقوع این حادثه در بحبوحه تنش در روابط دو جانبه اسلام آباد-واشنگتن سبب نگرانی مقامات ایالات متحده شده و این در حالی است که دولت پاکستان در نخستین واکنش خود به این حمله، مسیر انتقال نیازهای ناتو به افغانستان در خاک خود را مسدود کرده است.