اهالی روستای کرمجگان قم به استقبال ماه محرم رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، کرمجگان یکی از روستاهای توابع بخش کهک و در 45 کیلومتری جنوب غربی استان قم قرار دارد.



در این روستا در آستانه ماه محرم شور و حال عجیبی برپا می‌شود و به همت اهالی روستا حسینیه، مسجد و تکایا امام حسین(ع) با پارچه و پرچم‌های مخصوص این ماه سیاه پوش می‌شود.



از سالها قبل طبق سنت دیرینه مردم کرمجگان قبل از شروع ماه محرم با حمل علم، بیرق و در دسته‌ها سینه زنی و زنجیر زنی از محله‌ای به محله دیگر رفته و برای عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) آماده می‌شوند.



مردم در دسته و هیئت‌های زنجیر زنی و سینه زنی به مساجد و تکایا می‌روند و کسانی که نذر دارند نذورات خود را اعم از آش خرما، شربت، و غذا .. بین مردم پخش می‌کنند.



جوانان روستای کرمجگان در این مراسم حضور پر شوری دارند و با حضور خود بار دیگر تجدید پیمانی با آرمان‌ها و اهداف سرور و سالار شهدا می‌کنند.



این روستا از لحاظ جغرافیایی بین مرز سه استان مرکزی، قم و اصفهان قراردارد و دارای 6 محله اصلی محله بالا، محله پایین، محله قلعه، محله سرتخت، محله رودخانه و محله ماهور است، که هر ساله قبل از ماه محرم اهالی این روستا در دسته‌های عزاداری به استقبال ماه خون می‌روند.

