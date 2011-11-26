9 پایگاه حفاظت از آثار تاریخی در ایلام فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری اظهار داشت: در سال جاری پیشگیری از حفاریها و تخریب آثار تاریخی در اولویت کاری قرار گرفته است.
وی افزود: آثار تاریخی در صورت تخریب مرمتش جبران ناپذیر است و ضربه ای مهلک بر هویت و شناسنامه فرهنگی وارد خواهد کرد.
اسکندری تصریح کرد: هدف از راه اندازی یگان حفاظت در سازمان حفاظت و مراقبت دقیق و بیش از پیش از بناها و محوطه های تاریخی است که در شبانه روز در هدف مجرمان مواریث فرهنگی قرار دارد واین وظیفه ما را سنگین تر خواهد کرد.
وی گفت: بدون مشارکت مستقیم مردم نمیتوان جامعه را از وجود قاچاقچیان آثار تاریخی و فرهنگی با اهمیت پاک کرد.
این مسئول اظهار داشت: استان ایلام به عنوان بخش مهمی از تاریخ باستان دارای بیش از یک هزار اثر تاریخی و ابنیه فنی بوده که محافظت از آنها وظیفهای ملی است.
وی بیان داشت: به منظور حفاظت از بناهای تاریخی و فرهنگی استان اکنون 50 نفر در قالب 9 پایگاه حفاظت از آثار تاریخی ایلام ساماندهی شدهاند.
اسکندری، جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی و حفاری های غیرمجاز به همراه حفاظت از این آثار را مهمترین رویکرد این پایگاهها ذکر کرد و افزود: یگان های حفاظت میراث فرهنگی به عنوان بازوان توانای دستگاههای اجرایی نقش موثری در جلوگیری از تخریب و قاچاق آثار تاریخی فرهنگی استان بر عهده دارند.
نظر شما