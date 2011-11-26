به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دو و میدانی بسیج دانش آموزی قم با شرکت دو و میدانی کاران سه رده سنی از مدارس ناحیه دو شهر مقدس قم در مواد مختلف برگزار شد و در پایان جدال مدعیان در مجموعه حیدریان قم نفرات برتر خود را شناخت.



این مسابقات روز شنبه با حضور440 ورزشکار در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به انجام رسید و مسئولیت برگزاری آن بر عهده تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دو قم بود.



افراد برتر رده سنی نونهالان:

ماده 100 متر امیرحجت محمودی از مدرسه شهید پورمحمدی (الف)

ماده 800 متر علی چهره قانی از مدرسه واعظی

ماده پرتاب وزنه محمد صادقی از مدرسه شهید پور محمدی (ب)

ماده پرش طول محمدمهدی رضایی از مدرسه ابتدایی ایثار



افراد برتر رده سنی نوجوانان:

ماده 100 متر میلاد جعفری از مدرسه شهید باهنر (الف)

ماده 400 متر سیدمحمد حسینی از مدرسه شهید چاهی

ماده 1500 متر علیرضا فتاحی از مدرسه راهنمایی امام حسن عسکری

ماده پرتاب وزنه علی وفایی از مدرسه پسرانه راهنمایی مهدوی

ماده پرش طول حمید باقری از مدرسه امام رضا (ع)



افراد برتر رده سنی جوانان:

ماده 100 متر علی جبارپور از مدرسه امام علی (ع)

ماده 400 متر رضا ملک پور از مدرسه ایزدی (الف)

ماده 1500 متر رضا ملک پور از مدرسه متوسطه ایزدی (الف)

ماده پرش طول علی صفایی از مدرسه مهدیه قم

ماده پرتاب وزنه مصطفی ترابی از مدرسه نور (ب)



در بخش تیمی رده سنی نونهالان تیم های آموزشگاه‌های ایثار، واعضی و پور محمدی (الف)، در رده سنی نوجوانان آموزشگاه های باهنر، فرقانی و امام رضا (ع) و در رده سنی جوانان آموزشگاه های امام علی (ع)، ایزدی (ب) و ایزدی (الف) اول تا سوم شدند.

