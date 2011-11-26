رسانه ها حماسه آفرینی کرجیها در دفاع مقدس را بازگو کنند

به گزارش خبرنگار مهر، برزو کلانتری عصر شنبه در نشستی با مدیران مسئول نشریات و سرپرستان خبرگزاریهای البرز در محل دفتر خود به تشریح فعالیتهای این دفتر در حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران پرداخت.

وی ادامه داد: دلاورمردان و دلاور زنان کرجی در ایام دفاع مقدس با حضور در جبهه و نیز با پشتیبانی از رزمندگان نقش مهمی در پیشبرد اهداف جنگ داشتند.

این مسئول با بیان آنکه در آن زمان کرج به عنوان یک شهرستان جمعیت اندکی نیز داشت، توانست بسیاری از فرماندهان به نام و فرزندانی از این منطقه را تقدیم دفاع مقدس کند.

وی با گلایه از اینکه دلاوریها و حماسه آفرینیهای بسیجیان کرجی در جبهه ها بازگو نشده است، خواهان توجه رسانه ها به این قشر شد.

کلانتری با بیان خاطراتی از همرزمان خود یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشت و پیروزی و امنیت کنونی را بدون جان فشانی این عده ناممکن توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها باید توجه جدی به حماسه آفرینهای شهرشان داشته باشند، خواهان انتشار گزارشهایی در این خصوص در رسانه ها شد.

کلانتری بیان کرد: در حال حاضر عده ای تنها کرج را با مشکلات اجتماعی فراوان می شناسند، حال آنکه باید دلاورمردیهای حماسه آفرینان کرجی نیز بازگو شود تا همگان از تاریخچه پر افتخار این شهر باخبر شوند.

وی برگزاری یادواره های شهدا، بهره گیری از نمادهایی با عنوان شهدا و ایثارگران،راه اندازی موزه جنگ و ... را از امور ضروری این بخش برشمرد.

کلانتری همچنین از سرکشی مداوم مدیران شهرداری از خانواده شهدا و جانبازان با دستور شهردار کرج خبر داد.