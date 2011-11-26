164 تن فرآورده های خام دامی آلوده در اردبیل معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی عصر شنبه در جلسه معارفه رئیس جدید شبکه دامپزشکی شهرستان اردبیل اظهار داشت: این میزان فرآورده خام دامی آلوده در پی 66 هزار و 500 بازرسی از مراکز عرضه این محصولات کشف و ضبط شده بود.

وی با بیان اینکه در این ارتباط 44 متخلف با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده اند، افزود: با پیگیری مستمر دامپزشکی و براساس مصوبات شورای سلامت و امنیت غذایی استان سه باب کشتارگاه سنتی دام نیز در شهرستانهای نیر، نمین و سرعین تعطیل شده است.

این مسئول تامین امنیت غذایی و ارتقا سطح بهداشت عمومی جامعه را از مهمترین وظایف دامپزشکی برشمرد و اضافه کرد: با افراد فرصت طلب و متخلف حوزه سلامت و امنیت غذایی جامعه که سلامت مردم را به مخاطره می اندازند، قاطعانه برخورد می کنیم و در این خصوص هیچ اغماضی را نمی پذیریم.

به گفته صالحی هم اکنون با نظارتهای بهداشتی مستمر و اجرای طرحهای تشدید کنترل در ایام خاص از جمله عید نوروز، ماه رمضان، عید قربان و ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا و نیز آموزش و اطلاع رسانی علاوه بر افزایش آگاهی عمومی موجب تخلفات بهداشتی فرآورده های خام دامی در سطح استان کاهش یافته است.



در پایان این مراسم مهران پدرنژاد به سمت رئیس جدید شبکه دامپزشکی شهرستان اردبیل منصوب شد.



وی پیش از این سرپرست شبکه های دامپزشکی شهرستانهای خلخال و گرمی، سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و معاونت شبکه دامپزشکی شهرستان اردبیل و... بوده است.