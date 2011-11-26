فولاد مبارکه سپاهان و مناطق نفت خیز جنوب به دیدار نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نخستین روز از دومین دوره رقابت‌های کاراته جام باشگاه‌های جهان که در استانبول ترکیه برگزار می شود، تیم‌های مناطق نفت خیز جنوب و فولاد مبارکه سپاهان با شکست همه رقبای خود به دیدار پایانی این رقابت‌ها راه پیدا کردند تا عصر فردا شاهد یک مبارزه کاملا ایرانی در فینال مسابقات باشیم.

تیم کاراته فولاد مبارکه سپاهان، صدرنشین جدول رده بندی سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور در مرحله نیمه نهایی این مسابقات به مصاف تیم "سارکل" فرانسه که با ترکیبی از نفرات ملی پوش این کشور گام در مسابقات جهانی گذاشته بود، رفت و با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد تا فینالیست دومین دوره مسابقات کاراته جام باشگاه‌های جهان شود.

فولادی‌ها برای حضور در مرحله نیمه نهایی پس از یک دور استراحت از سد تیم‌های الجزایر و نماینده ترکیه گذشته بودند. مهدی دلی خانی، ابراهیم حسن بیگی و امیر امیری، سه کاراته‌کای پیروز تیم فولاد مبارکه سپاهان مقابل تیم سارکل فرانسه بودند و سامان حیدری تنها کاراته‌کای این تیم بود که بازنده تاتامی را ترک کرد.

همچنین تیم مناطق نفت خیز جنوب با شکست تیم دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کاراته جام باشگاه‌های جهان، به دیدار پایانی این مسابقات راه یافت. نفتی‌ها با پیروزی 3 بر 2 مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دومین تیم ایرانی به فینال این رقابت‌ها راه یافته و حریف فولاد مبارکه سپاهان در دیدار نهایی شدند. این تیم پیش از مبارزه با دانشگاه آزاد موفق شده بود در مراحل مقدماتی تیم‌هایی از الجزایر، ترکیه و اسپانیا را با نتایج مشابه 3 بر یک شکست دهد.

در دومین دوره مسابقات کاراته جام باشگاه‌های جهان 241 ورزشکار در قالب 38 تیم از 13 کشور شامل؛ ترکیه، ایران، عربستان، فرانسه، الجزایر، اسپانیا، لیبی، ازبکستان، مصر، تونس، بوسنی و هرزگوین، هند و سن مارینو حضور دارند.