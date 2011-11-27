به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب در نشست اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی در بستر کار شایسته که با حضور مقامات کارگری از کانون های عالی 3 گانه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در زمینه پیشنهاد تغییر روش محاسبه عیدی سالیانه کارگران و به عبارتی تلاش در کاهش آن در پیش نویس اصلاح قانون کار، گفت: پرداخت عیدی سالیانه کارگران قانون دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با تاکید بر اینکه قانون پرداخت 2 تا 3 برابری حداقل دستمزد به عنوان عیدی سالیانه از سوی مجلس مصوب شده است و تاکنون نیز هیچ کارگر و کارفرمایی به آن معترض نبوده است که حال بخواهیم آن را تغییر دهیم.

محجوب تصریح کرد: قانون مربوط به عیدی کارگران به نحوی است که سایر بخش ها هم تمایل دارند تا عیدی سالیانه خود را با آن فرمول دریافت کنند. بنابراین در این زمینه قانون مجزایی وجود دارد و نیازی به تغییر در آن نیست، همچنین کسی به مجلس پیشنهاد تغییر آن را نداده است.

وی در زمینه موضع مجلس در مورد پیشنهاد تغییر روش محاسبه عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار، خاطر نشان کرد: مجلس بر مصوبه سال 75 خود در مورد عیدی پافشاری می کند و امروز به دنبال عمل همه جانبه به قوانین است.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به لزوم توجه به نمایندگان و دادن نقش ممتاز به آنان در مجلس، گفت: این اراده هم اکنون در مجلس وجود دارد و نمایندگان آن را مطالبه می کنند.

محجوب همچنین در این خصوص که در سال جاری طبق قانون مرجع اعلام نرخ تورم مرکز آمار ایران شناخته شده است و در تعیین حداقل دستمزد آیا به نرخ این مرکز استناد می شود و یا طبق سال های گذشته به نرخ بانک مرکزی استناد خواهد شد؟ گفت: طبق ماده 41 قانون کار مرجع اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است؛ بنابراین تا زمانی که قانون تغییری نداشته باشد همچنان نرخ بانک مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد.