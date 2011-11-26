مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "موسی ابومرزوق" گفت : در 18 دسامبر(27 آذرماه) نشستی در قاهره میان مقامات فتح و حماس برگزار خواهد شد تا درباره برخی مسائل از جمله تشکیل کمیته انتخابات، پیگیری پرونده آشتی ملی و توافقات به دست آمده در نشست مشعل و ابومازن رایزنی شود.

وی افزود: پس از آن به فاصله دو روز بعد در بیستم ماه دسامبر نشست گروههای فلسطینی و پس از آن نشست کمیته سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) برگزار می شود.

ابومرزوق تاکید کرد: برگزاری انتخابات و آشتی ملی ممکن است بدون هیچ مشکلی انجام شود، اما درباره موضوع تشکیل کابینه تاکنون توافقی به دست نیامده است.

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس بیان کرد: فعالیت نظامی شالوده اصلی برنامه مقاومت را تشکیل می دهد و هرگز نمی توان آن را به دست فراموشی سپرد.

شایان ذکر است که رهبران فتح و حماس دو روز قبل با یکدیگر دیدار کردند و در این دیدار که شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس از جمله "موسی ابومرزوق" معاون رئیس دفتر سیاسی حماس حضور داشتند راه های اجرای بندهای توافقنامه آشتی ملی فلسطین، اوضاع سیاسی و آینده فلسطین و بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.