ایلام رتبه سوم کشور از نظر تولید نفت و گاز را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی اظهار داشت: وجود منابع خدادادی نفت و گاز ایلام چشم اندازی روشن و مطلوب را فرا روی استان قرار داده است که باید مسئولان با استفاده از روشهای علمی به نحو شایسته از این منابع خدادادی به نفع مردم استان استفاده کنند.

وی ادامه داد: این موضوع در حالی محقق می شود که مسئولان این حوزه با طرحهای چشم انداز مناسب نقشه های راهبردی و طرح ریزی و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت داشته باشند.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه برای استخراج موضوع و طراحی چشم انداز مناسب برای بهره مندی از منابع خدادادی باید به درستی استفاده شود، اظهار داشت: استان ایلام می تواند آگاه ترین افراد را برای ارائه مشاوره به مدیریت کلان استان برای قدم برداشتن در این راستا طرح های زیرساختی داشته باشد تا بتو اند در این راستا قدمهای مثبتی برای استان برداشته شود.

اعلایی با اشاره به اینکه ایلام رتبه 11 کشور را از حیث داشتن گاز را دارد، تصریح کرد: علاوه بر این استان ایلام رتبه ششم را از حیث داشتن نفت دارد و باید برای ارتقای وضعیت استان ایلام از شرایط فعلی تلاش شود و این تلاش‌ها در حوزه نفت و گاز از اولویت برخوردار است.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه استان ایلام در مجموع دارای رتبه سوم کشور از حیث تولیدات نفت و گاز داشته که رقم مطلوبی است، گفت: این موضوع می‌طلبد که در این بخش برای بهره‌برداری بیشتر استان برنامه‌ریزی خاصی صورت پذیرد و بر این اساس شورایی با حضور مسئولان ارشد حوزه نفت و گاز استان ایلام برگزار شده است.

