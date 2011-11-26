نشر فرهنگ عاشورا در اقامه نماز و امر به معروف نهفته است

به گزارش خبرنگار مهر، درآستانه ماه محرم الحرام، هفتمین همایش هیئتهای مذهبی باقرشهر، کهریزک و حومه عصر شنبه با موضوع "تبیین کیفیت عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع)" و با حضور مسئولان هیئتهای عزاداری و مسئولان محلی در مصلای بزرگ باقرشهر برگزار شد.

امام جمعه باقرشهر در این همایش به تبیین اهداف و اثرات نهضت عاشورا در زندگی مسلمانان پرداخت و از مسئولان هیئتهای عزاداری درخواست کرد، برنامه های عزاداری خود را با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز کنند.

حجت الاسلام سید احمد موسویافزود: مسئولان حسینیه ها و تکایا می بایست در زمان برگزاری مراسم عزاداری، نکات اخلاقی مانند احترام به پیشکسوت و بزرگتر، پرهیز از خرافه گویی و قمه زنی و تشویق آنان به شرکت در نمازهای جمعه و جماعات و اقامه نماز ظهر عاشورا در روز دهم محرم را یادآور شوند.

وی از مسئولان حسینیه ها و تکایا و هیئات مذهبی خواست تا در نشر فرهنگ عاشورا که همانا اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر است، بکوشند.

در ادامه این همایش، رئیس شورای اسلامی باقرشهر از مردم ولایتمدار منطقه و شیفتگان اهل بیت(ع) درخواست کرد تا درهیئتهای عزاداری با شور و حال بیشتری برنامه های عزاداری را برگزار کنند.

بسیجیان از نهضت عاشورا الگو گرفته اند

پرویز صادقی تصریح کرد: عشق، اخلاص، بصیرت و شهادت طلبی از جمله ویژگیهای بسیجیان است که از نهضت عاشورا الگو گرفته اند.

وی انقلابهای امروز جهان را از برکات محرم و خون سیدالشهدا(ع) و انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: انشاءالله به زودی شاهد به اهتزاز در آمدن پرچم اسلام در سراسر جهان باشیم .

رئیس شورای اسلامی باقرشهر از مسئولان هیئتهای عزاداری درخواست کرد تا زمینه جذب جوانان به هیئتها و مساجد را فراهم کنند و به آنان توصیه کرد: باید ضمن اهمیت دادن به نظم و برنامه ریزی، افرادی برای ایجاد نظم و انتظامات مشخص شوند.

وی خطاب به مسئولان هیئتهای عزاداری گفت: باید نهایت سعی و تلاش بشود که از ایجاد مزاحمت برای عزاداران و سد معبر در مسیرهای عبور و مرور مردم و کسبه جلوگیری شود.

در ادامه این همایش، سرهنگ محمد طباطبائی سرکلانتر شهرستان ری در خصوص موارد امنیتی و هشدارهای انتظامی توضیحاتی را ارائه داد.