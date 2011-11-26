شوراهای اجتماعی در شهرستانهای ایلام تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صحبت الله رحمانی گفت: باید معضلات اجتماعی را یررسی و در شاخص های مرتبط به خود جاگذاری کنیم.

وی جایگاه ترتیبی استان را در زمینه آسیب های اجتماعی خوب ارزیابی کرد و افزود: وضعیت استان در اکثر آسیب های اجتماعی بسیار مطلوب و در پایین ترین رتبه بندی آمارهای کشوری در بحث آسیب ها و معضلات اجتماعی است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار با تأکید بر ضرورت بررسی و اجرای بخش نامه ها و طرح های ابلاغی در مباحث اجتماعی اظهار داشت: بایستی بخش نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی، با احساس ضرورت ها و مدیریت ها، کارشناسی و در شورای اجتماعی استان بومی سازی شود.

وی عنوان کرد: محورهای هفتگانه این طرح شامل کاهش آسیب های اخلاقی، تحکیم بنیان خانواده، تقویت همبستگی و هویت ملی و اسلامی، تسهیل ازدواج پایدار و کاهش طلاق، کاهش مطلوب اعتیاد و مصرف مواد مخدر، ارتقاء نشاط اجتماعی، انضباط اجتماعی و ترویج قانون گرایی باید مورد بررسی قرار بگیرد.

