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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۰

کاظمیان در گفتگو با مهر:

جذب ناظران گیاه پزشکی در خراسان شمالی ضروری است

جذب ناظران گیاه پزشکی در خراسان شمالی ضروری است

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بر جذب ناظران گیاه پزشکی برای حضور در اراضی کشاورزی استان به منظور جلوگیری و کنترل از بروز آفت در سال زراعی آینده تاکید کرد.

محمد نقی کاظمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور ناظران گیاه پزشک در سطح باغات و اراضی زراعی استان اظهار داشت: این ناظران به منظور اطلاع رسانی و ارائه شیوهای صحیح مبارزه با آفات به کشاورزان در قالب کیلینیک های گیاه پزشکی در سطوح اراضی کشاورزی خسارت زا حضور می یابند.

وی با اشاره به 334 هزار هکتار از اراضی آبی و دیم کشاورزی استان، تصریح کرد: تا کنون تنها در سطح 14 درصد از  اراضی پر خطر بروز آفت در استان که در حدود 28 هزار هکتار است 59 گیاه پزشک برای نصب دستگاههای پیش آگاهی، مراقبت، کارگزاری فرمونها و اطلاع رسانی حضور یافته اند.

وی افزود: این در حالی است که در برنامه پنجم توسعه برای استان، اجرای مبارزه و کنترل آفت در سطح 25 درصد از سطوح که در حدود 90 هزار هکتار است با حضور 400 نیروی ناظر گیاه پزشک تدوین شده است.

کاظمیان تاکید کرد: در حال حاضر در این زمینه با کمبود شدید نیروی ناظر گیاه پزشکی و تخصیص اعتبارات در استان روبرو هستیم که برای سال زراعی جدید به بیش از 100 نیروی گیاه پزشک نیازمند هستیم.

وی همچنین یادآور شد: حضور شبکه های مراقبت و پیش آگاهی برای این منظور بسیار ضروری است.

کد مطلب 1470099

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