870 طرح در کارگروه اشتغال گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر شنبه در هفتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با بیان این مطلب افزود: بانک های استان هم باید در تحقق اشتغال تعهد شده و پرداخت تسهیلات به طرح هایی که توسط کارگروه و دبیرخانه اشتغال و سرمایه گذاری استان ارسال می شود هرچه سریع تر اقدام کنند.

وی اظهار داشت: برخی از بانک ها متأسفانه عملکرد خوبی را در پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزایی در استان نداشته اند که باید با برگزاری جلسه ویژه مشترک با معاونت برنامه ریزی و کارگروه اشتغال، موانع و مغایرت های موجود را رفع کنند.

استاندار گلستان عنوان کرد: آمار اشتغال و نرخ بیکاری در جامعه مورد توجه منتقدین در داخل و خارج قرار دارد از این رو باید آمار درست و متقنی از اشغال دستگاه های اجرایی استان ارائه کرد.

قناعت اذعان داشت: برخی تلاش می کنند با متهم کردن دولت آمارهای توسعه و اشتغال در کشور را زیرسؤال ببرند که این کار تنها با انجام کار کارشناسی در این حوزه رخ خواهد داد.

وی با اشاره به راستی آزمایی آمار اشتغال دستگاه های اجرایی استان، گفت: کمیته های نظارت که متشکل از بازرسی استانداری، دفتر امور اقتصادی، دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و فرمانداران شهرستان ها هستند باید به صورت مکرر و سرزده از انجام طرح ها بازدید داشته باشند.

قناعت هم چنین ادامه داد: دبیرخانه نیز در برگزاری جلسات تخصصی ویژه با بانک ها و دستگاه های اجرایی مرتبط اهتمام ویژه ای داشته باشد تا بتوانیم در چند ماه باقی مانده تا پایان سال تعهد اشتغال استان را محقق کنیم.