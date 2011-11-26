بودجه ستاد احیای امر به معروف قطع شده است

علی سلیم زاده در حاشیه دیدار ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم با آیت الله مصباح یزدی در موسسه پژوهشی امام خمینی(ره) به خبرنگار مهر گفت: دولت یکی از عوامل ضعف اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشور است و دست‌هایی هستند که نمی‌خواهند این واجب خدا در کشور عملی شود.



وی از ارسال طرحی مبنی بار تشکیل سازمان احیای امر به معروف و نهی از منکر به هیئت دولت خبرداد و گفت: این طرح در سال 85 به هیئت دولت ابلاغ شد که متأسفانه با وجود اینکه اعضای دولت بعد از اصلاحاتی که توسط کمیسیون فرهنگی شان صورت پذیرفت و مواد آن را تأیید و برای امضا به رئیس جمهور دادند اما آقای احمدی نژاد از تأیید آن امتناع می‌ورزد.



سلیم زاده گفت: به گفته آیت الله جنتی که مسئولیت ستاد احیای امر به معروف و نهی منکر کشور را برعهده دارد، آقای احمدی نژاد دلایل مشخصی برای عدم تأیید این طرح برای ارائه به مجلس شورای اسلامی ندارد.



دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم، با تاکید بر اینکه نهادهای مردمی هرگز از وظایف دینی خود به رغم کارشکنی‌های کوچک و بزرگ دست برنخواهند داشت،گفت: شک نکنید که نشریه خاتون فقط با این نیت چاپ شد که با ارزش‌های دینی و امربه معروف و نهی از منکر مبارزه کند.

