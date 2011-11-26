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۵ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۳

دی ولت خبر داد:

توافقات پنهان مرکل و سارکوزی درباره اتحادیه اروپا

توافقات پنهان مرکل و سارکوزی درباره اتحادیه اروپا

منابع آگاه از توافق پنهانی رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان برای اقدام هماهنگ دو کشور در زمینه تثبیت یورو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در دیدار روز پنجشنبه خود درباره تصمیمات مشترک برای تثبیت وضعیت یورو به توافقاتی پنهان دست یافته اند.

بر این اساس، این دو تصمیم دارند قراردادی همانند قرارداد شنگن را بین دو کشور به اجرا بگذارند که هدفش دور زدن کمیسیون اروپایی و کم رنگ کردن نقش آن است. گفته می شود این پیشنهاد در نشست هفته آینده سران اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد و پیش بینی می شود تا فوریه سال 2012 اجرایی شود.
 
این در حالی است که انتظار می رود طرح مذکور مورد مخالفت شدید انگلیس قرار گیرد، چرا که این طرح بار دیگر استعمارگر پیر را در مسائل اتحادیه اروپا به حاشیه می راند.
 
گفتنی است دو هفته پیش نیز سران و نمایندگان بیست کشور مهم صنعتی و در حال صنعتی شدن جهان در نشست گروه 20 در فرانسه به بررسی برنامه های اتحادیه اروپا برای اجرایی کردن سیاستهای مقابله با بحران مالی پرداختند که این نشست در نهایت نتیجه ای به دنبال نداشت.
کد مطلب 1470106

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