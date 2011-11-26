توافقات پنهان مرکل و سارکوزی درباره اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در دیدار روز پنجشنبه خود درباره تصمیمات مشترک برای تثبیت وضعیت یورو به توافقاتی پنهان دست یافته اند.

بر این اساس، این دو تصمیم دارند قراردادی همانند قرارداد شنگن را بین دو کشور به اجرا بگذارند که هدفش دور زدن کمیسیون اروپایی و کم رنگ کردن نقش آن است. گفته می شود این پیشنهاد در نشست هفته آینده سران اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد و پیش بینی می شود تا فوریه سال 2012 اجرایی شود.

این در حالی است که انتظار می رود طرح مذکور مورد مخالفت شدید انگلیس قرار گیرد، چرا که این طرح بار دیگر استعمارگر پیر را در مسائل اتحادیه اروپا به حاشیه می راند.