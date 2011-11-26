مسابقات ورزشی ویژه بانوان شاغل در شهرداری باقرشهر برگزار شد

رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تربیت بدنی شهرداری باقرشهر به منظور بالا بردن میزان آمادگی جسمانی بانوان شاغل در شهرداری، مسابقات ورزشی ویژه ای را در رشته های تنیس روی میز، دارت، فوتبال دستی و شطرنج برگزار کرده است.

وی ادامه داد: تربیت بدنی شهرداری این اقدام را به منظور ارتقای سطح سلامت کارکنان و به ویژه بانوان و ایجاد فضای شاد و مفرح همراه با حس رقابت در بین پرسنل، همه ساله برگزار می کند که امسال نیز این مسابقات انجام شد و در پایان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر به نفرات برتر هر رشته جوائز اهدا شد.

در این مسابقات، زهرا رستمی در رشته دارت، فاطمه قیاسی در رشته شطرنج، فاطمه بختیاری مهر در رشته فوتبال دستی و سمیه گلکوهی در رشته تنیس روی میز موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.