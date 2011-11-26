تیم والیبال جوانان سایپا برابر کاشان به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیها عصر شنبه در قالب گروه اول مسابقات لیگ برتر والیبال جوانان کشور و در سالن اترک طیار گنبد کاووس برگزار شد.

تیم سایپا در این دیدار با نتیجه سه بر صفر برابر حریفش از کاشان پیروز شد.

تیم سایپا ستهای اول تا سوم را به ترتیب با نتایج 26 بر 24، 25 بر 19 و 25 بر 15 به نفع خود به پایان برد.

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.

این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سالجاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.

این مسابقات یک هفته ای از عصر شنبه آغاز شد.