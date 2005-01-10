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۲۱ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۲۴

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در گفتگو با "مهر":

عدم تجويز و مصرف داروهاي تكراري فقط با اجراي نظام ارجاع امكانپذير است

در حالي كه ميانگين اقلام دارويي نسخه هاي پزشكي در كشور مابه 6 قلم مي رسد ، و استاندارد جهاني آن 2 تا 3 قلم است ، رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران تنها راه رسيدن به استاندارهاي جهاني و عدم تجويز و مصرف داروهاي تكراري را اجراي نظام ارجاع در سيستم بهداشتي و درماني كشور مي داند .

دكتر ايرج خسرونيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: يكي از مشكلات دارويي كشور، ميزان زياد اقلام دارويي تجويز شده از سوي پزشكان است كه علت آن نيز عدم اجراي نظام ارجاع در سيستم بهداشتي و درماني كشور است.

وي اظهار داشت: بيماراني كه به پزشكان عمومي مراجعه مي كنند ممكن است بيماري هاي گوناگون داشته باشند به گونه اي كه زماني يك فرد 70 سال به بالا به يك پزشك عمومي مراجعه مي كند ممكن است به علت اقتضاي سني خود دچار فشار خون بالا، بيماري قلبي، استخوان درد و...باشد ، بنابراين زماني كه يك پزشك عمومي بخواهد براي تمامي بيماري ها نسخه بنويسد ديگر دو تا سه قلم دارو نمي تواند جوابگوي اين بيمار باشد.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران گفت: با شيوه كنوني و عدم اجراي نظام ارجاع نمي توان ميزان زياد اقلام دارويي تجويز شده از سوي پزشكان را كنترل كرد بنابراين بهترين راه اجراي طرح ارجاع است تا بر اساس آن بيمار ابتدا به پزشك عمومي مراجعه كرده و در صورت نياز به پزشكان متخصص ارجاع داده شود. 

دكتر خسرونيا تصريح كرد: مراجعه بيمار به پزشك عمومي و وجود سيستمي كه در صورت نياز بيمار به پزشك متخصص ارجاع داده شود باعث مي شود كه از تجويز داروهاي تكراري توسط پزشكان و مصرف اين داورها توسط بيمار جلوگيري شده و بيماران نسبت به مسير اصلي درمان آگاهي يابد. 

کد مطلب 147011

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