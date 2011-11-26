هنرجوی اردبیلی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی کشور سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین جشنواره کشوری تولید محتوای الکترونیکی فاطمه جنگی هنرجوی رشته رایانه شهرستان پارس آباد با تولید و ارایه نرم افزار آموزشی قرآن و نهج البلاغه با کسب رتبه سوم کشوری، تندیس ویژه جشنواره را به همراه جایزه و لوح تقدیر کسب کرد.

ناصر عبدی آموزگار منطقه اصلاندوز از توابع شهرستان پارس آباد نیز با تولید و ارایه درس افزار آموزشی علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی موفق به کسب رتبه سوم این جشنواره شد.

همچنین حسین جنگی آموزگار شهرستان پارس آباد نیز با تولید و ارایه نرم افزار قرآنی و پرورشی ضمن قرار گرفتن در رتبه سوم کشوری، تندیس ویژه جشنواره را از وزیر آموزش و پرورش دریافت کرد.

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل با انتشار پیامی از زحمات ارزشمند معلمان و هنرجوی استان اردبیل در دستیابی به جایگاه شایسته علمی و فناوری در طراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

این پیام جامعه فرهنگیان و دانش آموزان استان را به آمادگی بیشتر جهت حضور در ششمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی کشور و کسب رتبه های بیشتر و بالاتر فرا خوانده است.

