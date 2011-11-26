کوچ نشینی رشد شاخصهای سلامت در کوچ نشینان را با مشکل روبرو کرده است

نادر نیک پرست در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عوامل فرهنگی، جغرافیایی، اقلیمی، تغذیه ای و درآمدی در استان از مهمترین دلایل افزایش یا کاهش شاخصهای سلامت در اشخاص است.

وی تصریح کرد: زندگی کوچ نشینی از جمله عوامل فرهنگی است که در خراسان شمالی زمینه های حفظ و رشد سلامت جسمی کوچ نشینان را با مشکل روبرو کرده است.

وی سبک زندگی قومیتهای مختلف در استان را از دیگر عوامل فرهنگی برای رشد شاخصهای سلامت جسم در اشخاص بیان کرد و گفت: در استان برخی از قومیتها نسبت به حفظ سلامت جسم خود حساس تر هستند و برخی نیز این گونه نیستند.

این مسئول همچنین با اشاره بر رتبه بندی انجام شده از 47 دانشگاه علوم پزشکی کشور، یادآور شد: روستاهای خراسان شمالی در زمینه برخورداری از سرویسهای بهداشتی در پایین ترین درجه این رتبه بندی قرار گرفته اند.

وی همچنین با بیان اینکه سرانه درآمد خانوارهای استان از میانگین سرانه درآمد کشوری پایین تر است، گفت: این امر از دیگر شاخصهای موثر بر کاهش حفظ سلامتی در هم استانیها بوده است.

نیک پرست عوامل اقلیمی و جغرافیایی استان را از دیگر شاخصهای موثر برکاهش یا افزایش شاخصهای سلامت برشمرد و گفت: تراکم جمعیت در نقاط مختلف استان با اقلیمهای گرم، کوهستانی و مه آلود نیز این شاخصها را تحت تاثیر قرار داده است.