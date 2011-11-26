هیئتهای مذهبی هسته اولیه ترویج دین در جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایرانبخش افزود: با گسترش آن می توان بسیاری از جوانان را به هدف اصلی آن که همان تحکیم معارف اهل بیت(ع) و گسترش فرهنگ شهادت است سوق داد.

وی اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول میزبان هیئت مذهبی فرهنگی محبان اهل بیت (ع) منطقه 10 خواهد بود.

ایرانبخش اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ قرآن و عترت و زنده نگهداشتن سنّت عزداری ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) به پیشنهاد دکتر محمدرضا مقدم ریاست منطقه 10 از چهار سال پیش هیئت مذهبی فرهنگی محبان اهل بیت (ع) در منطقه 10 تشکیل شد.

وی عنوان کرد: این هیئت با همت عالی تمامی واحدهای منطقه پس از مدت کوتاهی توانست با استفاده از ظرفیتهای موجود، گام‌های مثبتی را در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی شعائر دینی در جامعه دانشگاهی بردارد.

مدیر مالی هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) در ادامه عنوان کرد: این هیئت خودجوش بعنوان یک شبکه اجتماعی کوچک برنامه های منسجم را در طول سال، پیش بینی و اجرا می کند که از آن جمله می توان به اقامه عزاداری و سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان در ماه محرم و برگزاری فعالیت های فرهنگی مذهبی از قبیل بزرگداشت مناسبت های اسلامی شامل اعیاد، وفیات و شهادت های ائمه اطهار و معصومین (ع) به صورت فصلی اشاره کرد.

گفتنی است پس از برگزاری مراسم عزاداری در واحدهای شاهرود، دامغان و گرگان، امسال واحد علی آبادکتول در روز پنجشنبه مورخ 10 آذرماه مصادف با پنجمین روز از ماه محرم میزبان این مراسم خواهد بود.