واردات گدا به تهران زیر چتر مافیا / ناجا، شهرداری و بهزیستی مسئولند

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید فعالیت و ماهیت وجودی مافیای تکدی گری در پایتخت گفت: وزیر کشور استانداریها را موظف کرده که در بحث تکدیگری وارد شوند و من تردید ندارم که این پدیده در تهران سازمان یافته است.

وی افزود: اگر بخواهیم خیلی در مورد متکدیان تهرانی ارفاق کنیم می توانیم بگوئیم که تنها 20 درصد متکدیان تهرانی نیازمند هستند.

استاندار تهران در پاسخ به اینکه چه کسی مسئول برخورد با باندهای مافیایی متکدیان تهرانی است، گفت : بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداری تهران مسئول برخورد با این پدیده هستند. اکنون در استانداری تهران دستگاههای مسئول را با هم هماهنگ می کنیم تا این مشکل هر چه زودتر برطرف شود زیرا این موضوع شایسته ام القرای جهان اسلام نیست که سر چهارراهایش افراد بی دلیل و تنها برای سودجوی تکدیگری کنند.

تمدن از واردات گدا به تهران خبر داد و افزود: متاسفانه مافیای تکدی گری برخی از اتباع بیگانه را که نقض عضو داشته و یا وضعیت ظاهری مفلوک دارند گزینش کرده و پس از دوره های آموزشی برای تکدی گری به خیابانها می فرستند.

استاندار تهران در مورد نحوه مقابله با پدیده روسپیگری در تهران گفت: مقابله با این پدیده غیرشرعی، خلاف عرف و مغایر با قانون باید به صورت مطالعه شده و علمی و فرهنگی باشد و با برخورد پلیسی نمی توان این چالش را برطرف کرد.

وی افزود: با شناخت و بررسی ریشه ها باید بر اساس منطق آرام آرام با این معضل تیره اجتماعی مقابله و آن را برطرف کرد زیرا اگر شتابزده با آن برخورد شود چهره زیبای جامعه مخدوش می‌شود.

تمدن در ادامه گفت: 9/99 درصد جامعه پاکدامن وعفیف هستند و تنها برای برخورد با یک درصد ونیم درصد نمی توان جامعه را ملتهب کرد.