پنج داور مسابقات لیگ والیبال جوانان را در گنبد قضاوت می کنند

احمد بندری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد سه داور از استان گلستان و بقیه داورها از آمل و خراسان هستند.

وی اظهار داشت: هادی مرتضوی از آمل، عبدالله سقلی از بندرترکمن، عباس قلیچ خان از گرگان، داوود نافعی از گنبد و میهن دوست از خراسان داوران این مسابقات هستند.

وی به سطح مسابقات اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه سطح مرحله اول این مسابقات مطلوب است.

بندری به برخی مشکلات برگزاری این دوره مسابقات اشاره کرد و گفت: این مشکلات در اسکان و تغذیه وجود دارد.

سرپرست فنی فدراسیون والیبال کشور تصریح کرد: مسئولان شهرستان گنبد کاووس از جمله فرماندار وعده دادند این مسائل در روزهای آتی رفع شود.

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.

این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سالجاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.

این مسابقات یک هفته ای از عصر شنبه آغاز شد.