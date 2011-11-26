دولت یونان دیگر به بستگان بازنشستگان متوفی حقوق نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت هفته نامه فوکوس آلمان، دولت یونان در راستای اجرای سیاستهای ریاضت طلبانه اقدام به محدود کردن پرداخت حقوق به بازنشستگان می کند.

بر اساس فراخوان دولت یونان، مستمری بگیران این کشور موظف به اعلام اسامی خود به صورت حضوری شده اند تا از این طریق جلو پرداخت حقوق به افرادی که در قید حیات نبوده و یا صلاحیت دریافت آن را ندارند، گرفته شود.

این در حالی است که تا کنون حدود 21 هزار مستمری بگیر خود را معرفی نکرده اند، از این رو دولت احتمال می دهد این تعداد بازنشسته در قید حیات نبوده و بستگان آنها اقدام به دریافت تسهیلات دولتی می کنند.

با این حال دولت یونان اعلام کرده پس از پایان ماه دسامبر دیگر به این افراد مستمری پرداخت نخواهد کرد تا به این وسیله از اتلاف بخشی از دارایی های دولتی در بحبوحه بحران بدهی های این کشور جلوگیری کند.