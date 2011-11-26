تیم والیبال جوانان گسترش نوین کشاورز از سد شهرداری تبریز گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی شامگاه شنبه در قالب مرحله اول مسابقات لیگ والیبال جوانان باشگاههای کشور در سالن اترک گنبد کاوس انجام شد.

در این بازی تیم گسترش نوین کشاورز با نتیجه 3 بر 1 برابر تیم شهرداری تبریز به پیروزی رسید.

ست اول این بازی با نتیجه 25 بر 19 به نفع تیم شهرداری تبریز پایان یافت و سه ست دیگر با نتایج 25 بر 16، 26 بر 24 و 25 بر 21 به تیم والیبال گسترش نوین تبریز خاتمه یافت.

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.

این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سالجاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.

این مسابقات یک هفته ای از عصر شنبه آغاز شد.