ایران ششمین کشور دارای توانمندی مقابله با انواع حملات سایبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور ظهر شنبه در سومین سمینار عصر اطلاعات با رویکرد امنیت و مدیریت منابع تصریح کرد: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ما کمترین آسیب را از ناحیه حملات سایبری و ویروس ها متحمل شده که این امر نشان دهنده پیشرفت هایی است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات گام های خیلی خوبی برداشته شده است، تصریح کرد: ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور 35 درصد است که با احتساب خانوارها، به طور میانگین هر خانواده ایرانی بیش از یک خط تلفن ثابت دارد که البته این رقم در مورد ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور 72 درصد بوده و با احتساب شرایط سنی افراد جامعه، تمام افراد واجد شرایط دارای تلفن همراه هستند.
تقی پور با بیان اینکه امنیت اطلاعات به موازات پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: اگر به موازات توسعه و پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات و خدماتی که از این طریق ارایه می شود به بحث امنیت آنان توجه نشود منجر به شکست بسیاری از این طرح ها و خدمات خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه دولت نیازمند یکپارچگی اطلاعات است و این امر با پیاده شدن دولت الکترونیک ممکن است، تاکید کرد: امروز فضای کار در حوزه فناوری اطلاعات در میان مسئولان، مدیران و متخصصان بسیار مثبت بوده و دولت نیز پیرو سیاست عدم تصدی گری در تلاش است از ظرفیت بخش خصوصی بیشترین بهره برداری را در این حوزه ببرد.
وی با بیان اینکه امروزه دغدغه همه دولت ها در عصر توسعه اطلاعات توجه جدی به رویکرد مدیریت و امنیت و ایمنی شبکه ها و خدمات آن است، یادآور شد: در سال های اخیر در کشورمان دولت به توسعه شبکه اطلاعات و دولت الکترونیک اهتمام ویژه ای داشته و در برنامه پنجم توسعه نیز بحث شبکه ملی اطلاعات که ویژگی اصلی آن پهنای باند زیاد و تعمیم آن به کل کشور است، مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا از سوی دولت تکالیفی به دستگاه های اجرایی برای افزایش امنیت سایبری ابلاغ شده است.
رضا تقی پور توسعه دولت الکترونیک در کشورمان را ضروری دانست و گفت: دولت برای برنامه ریزی و مدیریت اطلاعات به یکپارچگی اطلاعات نیاز دارد که نتیجه آن کاهش اتلاف منابع، افزایش بهره وری و صرفه جویی در منابع انرژی خواهد بود.
گفتنی است، سومین سمینار عصر اطلاعات با رویکرد امنیت و مدیریت منابع با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار آذربایجان شرقی و بیش از 400 نفر از اساتید، دانشجویان و متخصصان علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات به مدت دو روزدر محل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز برگزار شد.
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